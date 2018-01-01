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      "Роспатент" назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

      09.01 18:27Распечатать

      Москва, 9 января - "Вести.Экономика". "Роспатент" назвал топ-10 самых интересных патентов на изобретения 2019 г., в их число вошли средство от вируса Эбола, система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, а также алгоритм "Яндекса", повышающий точность работы поисковой системы, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

      "Роспатент" собрал топ-10 наиболее интересных изобретений 2019 г., по мнению экспертов ведомства. Большинство из них будут полезны в медицине. Ряд изобретений включают в себя использование новых технологий, например искусственного интеллекта, big data", — рассказал собеседник агентства.

      На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" — средство для подавления вируса Эбола. В отличие от существующих аналогов данное средство обладает низкой токсичностью, отметили в "Роспатенте".

      На втором месте оказался катализатор для получения моторного топлива из возобновляемого растительного сырья. "Разработанное топливо высокоэкологично, так как получается в первую стадию (то есть снижается степень загрязнения окружающей среды) из сырья растительного происхождения. Кроме того, данное топливо обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, благодаря чему его можно использовать в регионах с низким температурным режимом", — пояснили в ведомстве.

      В пятерку самых интересных изобретений также попали средство для удаления из крови белковых комплексов, которые вызывают развитие атеросклероза, комплекс оказания экспресс-помощи лицам с высоким риском сердечных проблем и штамм (микроорганизм), позволяющий очищать акватории водоемов и береговую линию от нефти и нефтепродуктов.

      В топ-10 изобретений 2019 г. эксперты также включили систему обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, систему на базе технологии искусственного интеллекта, позволяющую распознавать широкий спектр символов, систему на базе технологии big data, позволяющую определить оптимальное место установки банкомата. В список также попали алгоритм компании "Яндекс" на базе машинного обучения, повышающий точность предоставления пользователю нужной информации, а также пенообразователь для тушения пожара в арктических условиях от "Газпром добыча Ямбург".

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Яндекс, изобретения

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