Всемирный банк сигнализирует о растущей вероятности наступления нового долгового кризиса на фоне рекордных темпов увеличения долга за последние 50 лет.

Объём мирового долга с отрицательной доходностью: 2011-19 гг.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика"В своем двухлетнем отчете о глобальных экономических перспективах (GEP) аналитики ВБ отмечают, что последние 50 лет произошло четыре волны накопления долга.Нынешняя волна, которая началась в 2010 году, считается «крупнейшим, самым быстрым и наиболее масштабным ростом» глобальных заимствований с 1970-х годов.По оценкам аналитиков банка, сохранение низких процентных ставок в среднесрочной перспективе смягчают некоторые риски, связанные с высокими уровнями долга. Однако, предыдущие три волны накопления долгов в основном закончились финансовыми кризисами во многих развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой.«История прошлых волн накопления долгов показывает, что эти волны имеют тенденцию заканчиваться весьма печально. В хрупкой глобальной экосистеме, меры по улучшению политики имеют решающее значение для минимизации рисков, связанных с нынешней волной долга», - отметил в докладе Айхан Косэ (Ayhan Kose), директор Группы перспектив Всемирного банка.Всемирный банк заявил, что в 2018 году мировой долг достиг рекордной отметки - 230% ВВП. В то время как общий долг стран с развивающейся и формирующейся экономикой достиг рекордного уровня почти в 170% ВВП или $55 трлн США - увеличение на 54 п.п. ВВП с 2010 года.На долю Китая пришлось большая часть этого наращивания, отчасти из-за его размера, но Всемирный банк подчеркнул, что накопление заимствований, начиная с 2010 года, было широкомасштабным.Было обнаружено, что так называемая «четвертая волна» мирового долга имеет много общего с предыдущими тремя: изменяющийся глобальный финансовый ландшафт, растущая уязвимость и опасения по поводу неэффективного использования заемных средств. Первые три волны накопления мирового долга были определены в период с 1970 по 1989 год, с 1990 по 2001 год и с 2002 по 2009 год.