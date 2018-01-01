Акции Apple достигли исторического максимума

Драйвером роста стали данные о росте продаж продукции технологического гиганта в КНР.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика"По подсчетам CNBC, использовавшего для этого правительственные данные, опубликованные Китайской академией информационных и коммуникационных технологий, продажи продукции Apple в Китае в декабре прошлого года выросли более, чем на 18%.Согласно этим данным, в декабре 2019 года Apple поставила в Китай 3,2 млн. Годом ранее, в последнем месяце 2018 года объем поставок составлял 2,7 млн шт. Китай является ключевым регионом для Apple, борющейся с многочисленными конкурентами, производящими более дешевые смартфоны.Акции Apple на этой информации выросли в четверг более чем на 2%, достигнув нового рекордного максимума в $309,63 к закрытию торгов.В первом квартале 2019 года Apple отчиталась снижающихся о доходах из Китая: $13,17 млрд, что на $5 млрд меньше, чем за аналогичный период 2018 года.“Понятно, что экономика в этой стране начала замедляться, и я полагаю, что торговая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем оказывает дополнительное давление”, - пояснил в начале прошлого года генеральный директор Apple Тим Кук. С тех пор, судя по данным аналитического центра, ситуация явно улучшилась.Согласно ноябрьским данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2019 года доля Apple в Китае составляла всего 8% по сравнению с 9% за тот же период в 2018 году. Лидер рынка с 40% долей - Huawei, за которой идут Vivo, Oppo, Xiaomi.Аналитики, указывая на последние данные по продажам, отмечают, что скептики слишком недооценивают Китай, восходящий тренд по продажам в котором продолжится, что, безусловно, приведет американского гиганта к новым рекордам. Так Wedbush полагает, что Поднебесная позволит в 12-месячной перспективе вырасти акциям Apple до $350 за штуку.