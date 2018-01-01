ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Акции Apple достигли исторического максимума

      04:48Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика" Драйвером роста стали данные о росте продаж продукции технологического гиганта в КНР.

      По подсчетам CNBC, использовавшего для этого правительственные данные, опубликованные Китайской академией информационных и коммуникационных технологий, продажи продукции Apple в Китае в декабре прошлого года выросли более, чем на 18%.

      Согласно этим данным, в декабре 2019 года Apple поставила в Китай 3,2 млн. Годом ранее, в последнем месяце 2018 года объем поставок составлял 2,7 млн шт. Китай является ключевым регионом для Apple, борющейся с многочисленными конкурентами, производящими более дешевые смартфоны.

      Акции Apple на этой информации выросли в четверг более чем на 2%, достигнув нового рекордного максимума в $309,63 к закрытию торгов.

      В первом квартале 2019 года Apple отчиталась снижающихся о доходах из Китая: $13,17 млрд, что на $5 млрд меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

      “Понятно, что экономика в этой стране начала замедляться, и я полагаю, что торговая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем оказывает дополнительное давление”, - пояснил в начале прошлого года генеральный директор Apple Тим Кук. С тех пор, судя по данным аналитического центра, ситуация явно улучшилась.

      Согласно ноябрьским данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2019 года доля Apple в Китае составляла всего 8% по сравнению с 9% за тот же период в 2018 году. Лидер рынка с 40% долей - Huawei, за которой идут Vivo, Oppo, Xiaomi.

      Аналитики, указывая на последние данные по продажам, отмечают, что скептики слишком недооценивают Китай, восходящий тренд по продажам в котором продолжится, что, безусловно, приведет американского гиганта к новым рекордам. Так Wedbush полагает, что Поднебесная позволит в 12-месячной перспективе вырасти акциям Apple до $350 за штуку.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия, Технологии и IT

      Метки: США, Китай, Apple, iPhone, рекорды, рост продаж

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить