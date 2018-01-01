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      Палата представителей США проголосовала за ограничение полномочий Трампа по Ирану

      04:51Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика" Нижняя палата американского парламента решила, что президент не может использовать вооруженные силы против Исламской республики без соответствующего разрешения от законодателей.

      Палата представителей одобрила резолюцию, ограничивающую полномочия Дональда Трампа при использовании вооруженных сил против Ирана: сделать это он может только при соответствующем разрешении от законодателей.

      За то, чтобы связать руки президенту в этом вопросе проголосовали 224 конгрессмена, причем из них - 3 республиканца. Против высказались 194 законодателя.

      Документ предполагает, что для начала военных действий против Ирана администрация президента должна получить разрешение от Конгресса. Действовать без него Белый дом может лишь в случае, если произойдет “вооруженное нападение на Соединенные Штаты”.

      Реакция Белого дома

      В Белом доме уже осудили принятую резолюцию. Как говорится в распространенном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, документ подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.

      “Президент имеет право и обязанность защищать страну и граждан от терроризма. Это то, что он продолжает делать, и мир становится безопаснее. Резолюция направлена на то, чтобы подорвать способность Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и поддерживаемых им сил, это попытка помешать президенту защитить страну и ее интересы в регионе от сохраняющихся угроз. Такие действия Конгресса полностью ошибочны", - говорится в заявлении.

      Принятую нижней палатой Конгресса резолюцию Белый дом назвал лишь "очередным политическим шагом". "Решение президента нанести удар по Касему Сулеймани было правильным и санкционировано конституционными полномочиями (президента) как главнокомандующего и главы исполнительной ветви власти, а также разрешением на применение силы от 2020 года", - отмечается в тексте.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара, нанесенного американскими военными, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала от американской администрации немедленно проинформировать законодателей о дальнейших шагах, которые власти планируют предпринять после убийства иранского генерала. Сенатор отметила, что проведенные американскими военными авиаудары могут спровоцировать "дальнейшую опасную эскалацию насилия".

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Иран, Белый дом, резолюция, Палата представителей, ограничение полномочий

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