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      Топ-20 самых высокооплачиваемых профессий Великобритании

      06:10Распечатать

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Финансовые директора компаний – это самая высокооплачиваемая должность в Великобритании согласно данным исследования, которое было опубликовано на сайте Indeed.

      Финансовые директора занимаются управлением финансами и финансовым планированием. В Великобритании такие специалисты получают в среднем £112,666 ($147,846) согласно объявлениям, размещенным на сайте Indeed.

      В рамках исследования специалисты Indeed проанализировали свыше 3 200 объявлений о вакансиях, размещенных на сайте, чтобы определить, какие зарплаты получают в среднем различные специалисты в год.

      Такое исследование было проведено экспертами сайта впервые. В список не вошли главы компаний, так как на сайте было размещено всего несколько подобных вакансий. Дело в том, что подобные вакансии редко размещаются на сайтах, а поиск нужных специалистов идет через рекрутинговые агентства.

      В список самых высокооплачиваемых вакансий также вошли несколько медицинских профессий.

      Ниже мы расскажем о 20 самых высокооплачиваемых профессиях Великобритании в 2020 г.

      1. Финансовый директор

      Средняя зарплата в год - £112 666

      2. Вице-президент по продажам

      Средняя зарплата в год - £109 278

      3. Вице-президент по конструкторским и технологическим работам

      Средняя зарплата в год - £108 623

      4. Ортодонт

      Средняя зарплата в год - £99 010

      5. Дерматолог

      Средняя зарплата в год - £93 282

      6. Директор по управлению сбытом

      Средняя зарплата в год - £92 692

      7. Неонатолог

      Средняя зарплата в год - £92 003

      8. Ревматолог

      Средняя зарплата в год - £91 724

      9. Офтальмолог

      Средняя зарплата в год - £91 704

      10. Директор по общественному питанию

      Средняя зарплата в год - £91 578

      11. Нефролог

      Средняя зарплата в год - £91 521

      12. Пластический хирург

      Средняя зарплата в год - £90 922

      13. Старший директор

      Средняя зарплата в год - £90 059

      14. Педиатр

      Средняя зарплата в год - £89 723

      15. Анестезиолог

      Средняя зарплата в год - £89 501

      16. Генеральный директор

      Средняя зарплата в год - £88 101

      17. Директор подразделения

      Средняя зарплата в год - £86 727

      18. Вице-президент по финансам

      Средняя зарплата в год - £86 517

      19. Директор по налогам

      Средняя зарплата в год - £85 742

      20. Директор по строительству

      Средняя зарплата в год - £85 148

      Как несложно заметить, в этом списке много медицинских профессий – неонатологи, ревматологи, ортодонты, нефрологи и так далее.

      Как отмечают эксперты, это говорит о том, что спрос на квалифицированных специалистов в этой области очень высок, однако при этом на рынке труда не так много специалистов нужной квалификации.

      Кроме того, эксперты подчеркивают, что представители медицинских профессий работают в стрессовых условиях – принимают важные решения, работают со сложными случаями, часто их рабочий день длится дольше, в связи с чем логично, что зарплаты у них выше.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, зарплата, Великобритания, профессии, работа

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