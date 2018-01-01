Топ-20 самых высокооплачиваемых профессий Великобритании

Финансовые директора компаний – это самая высокооплачиваемая должность в Великобритании согласно данным исследования, которое было опубликовано на сайте Indeed.

1. Финансовый директор

Средняя зарплата в год

2. Вице-президент по продажам

Средняя зарплата в год

3. Вице-президент по конструкторским и технологическим работам

Средняя зарплата в год

4. Ортодонт

Средняя зарплата в год

5. Дерматолог

Средняя зарплата в год

6. Директор по управлению сбытом

Средняя зарплата в год

7. Неонатолог

Средняя зарплата в год

8. Ревматолог

Средняя зарплата в год

9. Офтальмолог

Средняя зарплата в год

10. Директор по общественному питанию

Средняя зарплата в год

11. Нефролог

Средняя зарплата в год

12. Пластический хирург

Средняя зарплата в год

13. Старший директор

Средняя зарплата в год

14. Педиатр

Средняя зарплата в год

15. Анестезиолог

Средняя зарплата в год

16. Генеральный директор

Средняя зарплата в год

17. Директор подразделения

Средняя зарплата в год

18. Вице-президент по финансам

Средняя зарплата в год

19. Директор по налогам

Средняя зарплата в год

20. Директор по строительству

Средняя зарплата в год

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Финансовые директора занимаются управлением финансами и финансовым планированием. В Великобритании такие специалисты получают в среднем £112,666 ($147,846) согласно объявлениям, размещенным на сайте Indeed.В рамках исследования специалисты Indeed проанализировали свыше 3 200 объявлений о вакансиях, размещенных на сайте, чтобы определить, какие зарплаты получают в среднем различные специалисты в год.Такое исследование было проведено экспертами сайта впервые. В список не вошли главы компаний, так как на сайте было размещено всего несколько подобных вакансий. Дело в том, что подобные вакансии редко размещаются на сайтах, а поиск нужных специалистов идет через рекрутинговые агентства.В список самых высокооплачиваемых вакансий также вошли несколько медицинских профессий.Ниже мы расскажем о 20 самых высокооплачиваемых профессиях Великобритании в 2020 г.- £112 666- £109 278- £108 623- £99 010- £93 282- £92 692- £92 003- £91 724- £91 704- £91 578- £91 521- £90 922- £90 059- £89 723- £89 501- £88 101- £86 727- £86 517- £85 742- £85 148Как несложно заметить, в этом списке много медицинских профессий – неонатологи, ревматологи, ортодонты, нефрологи и так далее.Как отмечают эксперты, это говорит о том, что спрос на квалифицированных специалистов в этой области очень высок, однако при этом на рынке труда не так много специалистов нужной квалификации.Кроме того, эксперты подчеркивают, что представители медицинских профессий работают в стрессовых условиях – принимают важные решения, работают со сложными случаями, часто их рабочий день длится дольше, в связи с чем логично, что зарплаты у них выше.