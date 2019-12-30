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      Кабмин предлагает штрафовать за завышение стоимости ЖКУ

      05:56Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Соответствующая поправка в Жилищный кодекс может быть внесена на рассмотрение Госдумы в сентябре.

      Российское правительство считает необходимым введение штрафов для ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, сообщают "Известия". Сейчас Жилищный кодекс не предусматривает никаких штрафных санкций.

      Подготовкой законопроекта поручили заняться Минстрою России. Ведомство должно представить документ правительству уже в марте. Возможный размер штрафов министерство пока не озвучивает. По информации издания, соответствующая поправка в статью 157 ЖК может быть внесена на рассмотрение Госдумы в сентябре этого года в соответствии с планом законопроектной деятельности кабмина.

      Как сообщает газета, готовящийся законопроект уже воспринимается положительно: его готовы поддержать во всех фракциях Госдумы и ее профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ.

      Рубрики: Недвижимость, Правительство, Парламент

      Метки: Россия, штрафы, Жилищный кодекс, ресурсоснабжающие организации, услуги ЖКХ, Правительство РФ, Минстрой РФ

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