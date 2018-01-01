ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Плоды революции: у трети гонконгцев диагностируют посттравматическое расстройство

      06:03Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Исследования показали, что количество людей, страдающих от посттравматического стрессового расстройства и депрессий, вдвое превышает показатели 2014 г., когда в Гонконге проходили массовые беспорядки Occupy Central, длившиеся 79 дней.

      Медики озабочены психическим состоянием жителей Гонконга. В медицинском журнале The Lancet были опубликованы данные исследования, охватывающего 10-летний период. Они показывают, что все большее число гонконгцев демонстрируют признаки депрессии или посттравматического стрессового расстройства. Показатели, отмечают эксперты, в разы превышают те, что наблюдались в периоды прежних беспорядков.

      Так, по словам медиков, состояние "вероятной депрессии" среди местных жителей в возрасте от 18 лет стало диагностироваться вдвое чаще, чем во время беспорядков, устроенных движением Occupy Central и длившихся 79 дней.

      Количество людей с симптомами ПТСР выросло до 32%, тогда как во время волнений Occupy Central они составляли лишь 5% опрошенных. Исследование проводилось экспертами Университета Гонконга с сентября по ноябрь 2019 г. В нем участвовало 18 045 взрослых. Результаты оказались пугающими.

      "Каждый пятый взрослый сейчас сообщает о вероятной депрессии или подозрении на ПТСР. Это сопоставимо с состоянием людей, переживающих вооруженные конфликты, крупномасштабные катастрофы или террористические акты", - отмечают исследователи.

      Посттравматическое стрессовое расстройство

      Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — тяжелое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, в которых присутствует сверхмощное негативное воздействие на психику индивида.


      Они предупредили, что Гонконг "недостаточно обеспечен ресурсами, чтобы справиться с этой растущей психической нагрузкой". Эксперты ожидают, что сотни тысяч пострадавших взрослых обратятся за амбулаторной помощью, что приведет к увеличению спроса на соответствующие услуги на 12%.

      Авторы исследования подчеркивают, что тяжелый удар по психике наносит интенсивное использование социальных сетей, распространяющих социально-политические новости. Там обнародывают различные травматичные сцены, включая жестокие столкновения между протестующими и полицией и массовые аресты. Все это широко освещалось на социальных платформах новостными агентствами и отдельными лицами.

      Впрочем, это не единственное, что удручает местных жителей. Как писали ранее "Вести. Экономика", непрекращающиеся беспорядки бьют по экономике особого административного района Китая. Его руководство ожидает снижения ВВП по итогам IV квартала, а в этом году, согласно прогнозу руководства региона, начнется "самая страшная" волна увольнений и закрытия магазинов, и накроет она Гонконг в ближайшие месяцы.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: КНР, Гонконг, протесты, депрессия, ПТСР, психические заболевания, посттравматическое расстройство

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить