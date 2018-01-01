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      Стали известны планы Белого дома по сделке с Пекином

      05:55Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Переговоры по второй фазе торговой сделки начнутся сразу после подписания соглашения по первой, однако следующего подписания, возможно, придется ждать до президентских выборов в США.

      Администрация Трампа начнет переговоры по второй фазе торговой сделки с китайской стороной сразу же после подписания документов по первой фазе, заявил президент США. При этом он отметил, что окончательное заключение сделки вряд ли произойдет раньше окончания выборов 2020 г. По словам Трампа, после этого подписание соглашения "займет немного времени", однако в ноябре у него появится больше рычагов влияния на Пекин.

      "Я думаю, что, возможно, захочу дождаться окончания выборов, потому что после этого, я думаю, мы действительно сможем заключить немного лучшую сделку. А может быть, намного лучшую сделку", - заявил Трамп.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", 13-15 января вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ во главе китайской делегации посетит Вашингтон для подписания торговой сделки первой фазы.

      Сделка первой фазы предусматривает увеличение экспорта США в Китай почти в два раза в ближайшие два года, а также снижение некоторых американских пошлин на китайские товары в обмен на увеличение Китаем закупок американской сельскохозяйственной, промышленной и энергетической продукции.

      Рубрики: Товарные рынки, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, торговая война, Дональд Трамп, торговая сделка, выборы президента США 2020, первая фаза, вторая фаза

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