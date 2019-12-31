Топ-10 стран-лидеров экономики данных

Данные, включая big data, совсем недавно получили статус экономической категории, однако уже сейчас определились страны-лидеры экономики данных. Как следует из исследования, результаты которого были опубликованы в Harvard Business Review, США занимают лидирующее положение в мировой экономике данных.

10. Чехия



Среди всех посткоммунистических государств Чехия обладает одной из наиболее стабильных и успешных экономических систем. Чехия — индустриальная страна. Основные отрасли — топливно-энергетическая, металлургия, машиностроение, химическая, лёгкая и пищевая.Среди всех посткоммунистических государств Чехия обладает одной из наиболее стабильных и успешных экономических систем.

9. Австралия



Со вторым по величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает высокое место во многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода, защита гражданских свобод и политических прав.



Австралия является членом G20, ОЭСР, ВТО, АТЭС, ООН, Содружества наций, АНЗЮСа и Форума тихоокеанских островов. Австралия является одной из развитых стран, будучи тринадцатой по размеру экономикой в мире, и имеет шестое место в мире по ВВП в расчёте на душу населения. Военные расходы Австралии являются двенадцатыми по размеру в мире.Со вторым по величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает высокое место во многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода, защита гражданских свобод и политических прав.Австралия является членом G20, ОЭСР, ВТО, АТЭС, ООН, Содружества наций, АНЗЮСа и Форума тихоокеанских островов.

8. Швеция



За последние десятилетия Швеция также совершила рывок в современных секторах экономики — цифровых технологиях и телекоммуникациях. За десять лет доля информационных технологий в экономике страны выросла до 16%, а 5% трудоспособного населения уже занято в IT-индустрии. Швецию характеризует диверсифицированная и конкурентоспособная экономика. В стране высокий уровень новшеств, высокоразвитая и постоянно модернизируемая инфраструктура, отличное состояние техники, хорошо образованный персонал, владеющий английским языком.За последние десятилетия Швеция также совершила рывок в современных секторах экономики — цифровых технологиях и телекоммуникациях. За десять лет доля информационных технологий в экономике страны выросла до 16%, а 5% трудоспособного населения уже занято в IT-индустрии.

7. Канада



Как и в других развитых странах, в канадской экономике преобладает сфера услуг, где занято почти три четверти канадцев.



Канада является необычной среди развитых стран из-за важности своего сырьевого сектора, в котором лесозаготовка и нефтяная промышленность являются самыми важными отраслями. Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Большой семёрки.Как и в других развитых странах, в канадской экономике преобладает сфера услуг, где занято почти три четверти канадцев.Канада является необычной среди развитых стран из-за важности своего сырьевого сектора, в котором лесозаготовка и нефтяная промышленность являются самыми важными отраслями.

6. Франция



В экономике преобладает сфера услуг, в которой занято 76,7 % экономически активного населения, на вторичный сектор приходится 20,5%. Франция — высокоразвитая страна, ядерная и космическая держава. По общему объёму экономики страна занимает второе место в Европейском союзе (после Германии) и стабильно входит в первую мировую десятку.В экономике преобладает сфера услуг, в которой занято 76,7 % экономически активного населения, на вторичный сектор приходится 20,5%.

5. Южная Корея



В настоящее время Южная Корея занимает одно из первых мест в мире по производству потребительской электроники.



Сейчас в стране, как и во всём мире, наблюдается тенденция к переходу на цифровые технологии, что повышает спрос на такие продукты как цифровые телевизоры, DVD, портативные цифровые аудиопроигрыватели и т. д.



Крупнейшие компании в отрасли — LG, Samsung и Daewoo Electronics.



Сегодня Южная Корея имеет одну из наиболее развитых систем телекоммуникаций в мире. Республика Корея является экономически развитым государством с высоким уровнем доходов на душу населения.В настоящее время Южная Корея занимает одно из первых мест в мире по производству потребительской электроники.Сейчас в стране, как и во всём мире, наблюдается тенденция к переходу на цифровые технологии, что повышает спрос на такие продукты как цифровые телевизоры, DVD, портативные цифровые аудиопроигрыватели и т. д.Крупнейшие компании в отрасли — LG, Samsung и Daewoo Electronics.Сегодня Южная Корея имеет одну из наиболее развитых систем телекоммуникаций в мире.

4. Швейцария



Она занимает первое или ближайшее место по ряду международных показателей, включая экономическую конкурентоспособность и развитие человеческого потенциала.



Цюрих, Женева и Базель вошли в десятку лучших городов мира по качеству жизни, при этом Цюрих занял второе место во всем мире. Швейцария — одна из самых развитых стран мира, с самым высоким номинальным богатством взрослого населения и восьмым по величине ВВП на душу населения.Она занимает первое или ближайшее место по ряду международных показателей, включая экономическую конкурентоспособность и развитие человеческого потенциала.Цюрих, Женева и Базель вошли в десятку лучших городов мира по качеству жизни, при этом Цюрих занял второе место во всем мире.

3. Китай



КНР является мировым лидером по производству большинства видов промышленной продукции, в том числе по производству автомобилей и потребительскому спросу на них.



Крупнейший мировой экспортёр («фабрика мира»). Располагает наибольшими в мире золотовалютными резервами. Китайская экономика является второй экономикой мира по номинальному ВВП и первой экономикой мира по ВВП (ППС).КНР является мировым лидером по производству большинства видов промышленной продукции, в том числе по производству автомобилей и потребительскому спросу на них.Крупнейший мировой экспортёр («фабрика мира»). Располагает наибольшими в мире золотовалютными резервами.

2. Великобритания



Экономика Великобритании — девятая в мире по уровню развития; военный бюджет страны — один из самых высоких в мире. Великобритания играет важную роль в международных делах. Английский язык стал вторым языком во многих странах мира; он преобладает в интернете и других международных средствах связи.Экономика Великобритании — девятая в мире по уровню развития; военный бюджет страны — один из самых высоких в мире.

1. США



Соединённые Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.



В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остаётся вторым по величине в мире. Соединённые Штаты — высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС). Хотя население страны составляет лишь 4,3 % от общемирового, американцам принадлежит около 40 % совокупного мирового богатства.Соединённые Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остаётся вторым по величине в мире.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Для определения лидера эксперты ввели такое понятие как "gross data product" (валовой информационный продукт, по аналогии с ВВП), который эксперты Harvard Business Review назвали новой версией ВВП. Он определяется по четырем критериям: объем, употребление, доступности и сложность.Ниже мы расскажем о 10 странах, лидирующих в экономике данных.