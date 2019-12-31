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      Топ-10 стран-лидеров экономики данных

      06:55Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Данные, включая big data, совсем недавно получили статус экономической категории, однако уже сейчас определились страны-лидеры экономики данных. Как следует из исследования, результаты которого были опубликованы в Harvard Business Review, США занимают лидирующее положение в мировой экономике данных.

      Для определения лидера эксперты ввели такое понятие как "gross data product" (валовой информационный продукт, по аналогии с ВВП), который эксперты Harvard Business Review назвали новой версией ВВП. Он определяется по четырем критериям: объем, употребление, доступности и сложность.

      Ниже мы расскажем о 10 странах, лидирующих в экономике данных.

      10. Чехия

      Чехия — индустриальная страна. Основные отрасли — топливно-энергетическая, металлургия, машиностроение, химическая, лёгкая и пищевая.

      Среди всех посткоммунистических государств Чехия обладает одной из наиболее стабильных и успешных экономических систем.

      9. Австралия

      Австралия является одной из развитых стран, будучи тринадцатой по размеру экономикой в мире, и имеет шестое место в мире по ВВП в расчёте на душу населения. Военные расходы Австралии являются двенадцатыми по размеру в мире.

      Со вторым по величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает высокое место во многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода, защита гражданских свобод и политических прав.

      Австралия является членом G20, ОЭСР, ВТО, АТЭС, ООН, Содружества наций, АНЗЮСа и Форума тихоокеанских островов.

      8. Швеция

      Швецию характеризует диверсифицированная и конкурентоспособная экономика. В стране высокий уровень новшеств, высокоразвитая и постоянно модернизируемая инфраструктура, отличное состояние техники, хорошо образованный персонал, владеющий английским языком.

      За последние десятилетия Швеция также совершила рывок в современных секторах экономики — цифровых технологиях и телекоммуникациях. За десять лет доля информационных технологий в экономике страны выросла до 16%, а 5% трудоспособного населения уже занято в IT-индустрии.

      7. Канада

      Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Большой семёрки.

      Как и в других развитых странах, в канадской экономике преобладает сфера услуг, где занято почти три четверти канадцев.

      Канада является необычной среди развитых стран из-за важности своего сырьевого сектора, в котором лесозаготовка и нефтяная промышленность являются самыми важными отраслями.

      6. Франция

      Франция — высокоразвитая страна, ядерная и космическая держава. По общему объёму экономики страна занимает второе место в Европейском союзе (после Германии) и стабильно входит в первую мировую десятку.

      В экономике преобладает сфера услуг, в которой занято 76,7 % экономически активного населения, на вторичный сектор приходится 20,5%.

      5. Южная Корея

      Республика Корея является экономически развитым государством с высоким уровнем доходов на душу населения.

      В настоящее время Южная Корея занимает одно из первых мест в мире по производству потребительской электроники.

      Сейчас в стране, как и во всём мире, наблюдается тенденция к переходу на цифровые технологии, что повышает спрос на такие продукты как цифровые телевизоры, DVD, портативные цифровые аудиопроигрыватели и т. д.

      Крупнейшие компании в отрасли — LG, Samsung и Daewoo Electronics.

      Сегодня Южная Корея имеет одну из наиболее развитых систем телекоммуникаций в мире.

      4. Швейцария

      Швейцария — одна из самых развитых стран мира, с самым высоким номинальным богатством взрослого населения и восьмым по величине ВВП на душу населения.

      Она занимает первое или ближайшее место по ряду международных показателей, включая экономическую конкурентоспособность и развитие человеческого потенциала.

      Цюрих, Женева и Базель вошли в десятку лучших городов мира по качеству жизни, при этом Цюрих занял второе место во всем мире.

      3. Китай

      Китайская экономика является второй экономикой мира по номинальному ВВП и первой экономикой мира по ВВП (ППС).

      КНР является мировым лидером по производству большинства видов промышленной продукции, в том числе по производству автомобилей и потребительскому спросу на них.

      Крупнейший мировой экспортёр («фабрика мира»). Располагает наибольшими в мире золотовалютными резервами.

      2. Великобритания

      Великобритания играет важную роль в международных делах. Английский язык стал вторым языком во многих странах мира; он преобладает в интернете и других международных средствах связи.

      Экономика Великобритании — девятая в мире по уровню развития; военный бюджет страны — один из самых высоких в мире.

      1. США

      Соединённые Штаты — высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС). Хотя население страны составляет лишь 4,3 % от общемирового, американцам принадлежит около 40 % совокупного мирового богатства.

      Соединённые Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.

      В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остаётся вторым по величине в мире.

      Рубрики: Страны

      Метки: экономика, рейтинг, страны

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