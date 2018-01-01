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      Американский инвестфонд купил IT-разработчика, созданного россиянами

      06:23Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Покупка Veeam Software обошлась Insight Venture Partners в $5 млрд.

      Фото: Veeam Software

      Зарегистрированную в Швейцарии компанию-разработчика софта для резервного копирования данных Veeam Software создали россияне Андрей Баронов и Ратмир Тимашев. Теперь же за $5 млрд ее покупает американский инвестфонд Insight Venture Partners. Сделку планируют закрыть в I квартале 2020 г.

      Veeam Software занимается разработкой программных продуктов для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения. Клиентская база компании насчитывает более 365 тыс. единиц в 160 странах мира. Офисы Veeam Software расположены в 30 странах. В России их три: один в Москве, два в Санкт-Петербурге. В Северной столице расположен центр исследований и разработок.

      Компания не впервые привлекает средства от Insight Venture Partners. По информации Crunchbase, средства привлекались в 2013 г., однако их объем неизвестен. А в начале 2019 г. инвестфонд совместно с канадским Canada Pension Plan Investment Board вложил в компанию $500 млн. После этого, по данным "Ведомостей", компанию можно было оценить в $3,6-4,3 млрд. По данным самой компании, ее годовой доход составляет более $1 млрд.

      По условиям сделки Баронов и Тимашев покинут совет директоров компании. Гендиректором станет Уильям Ларджент, который сейчас занимает должность исполнительного вице-президента по операционной деятельности. Штаб-квартира Veeam переедет в США.

      "Благодаря этой сделке основатели Veeam Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами", - отмечает Forbes. По данным издания, Тимашев и Баронов входят в список 200 богатейших россиян с 2017 г. В 2018 г. состояние каждого из них оценивалось в $950 млн.

      Рубрики: США и Канада, Технологии и IT

      Метки: США, Россия, Швейцария, сделка, продажа, Ратмир Тимашев, Андрей Баронов, Veeam Software, Insight Venture Partners

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