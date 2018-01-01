Кто или что сможет остановить укрепление рубля?

Российский рубль, ставший одной из лучших валют прошлого года, продолжает свое укрепление и в 2020 г. Что может остановить победное шествие российской валюты?





В то же время ЦБ сократил запасы в евро и юанях в аналогичном периоде до 30,6% с 32% и до 13,2% с 14,7% соответственно. Доля запасов регулятора в золоте увеличилась до 19,1% с 16,8%. В целом активы Банка России в иностранных валютах и золоте за отчетный период увеличились на $58,5 млрд и составили $516,8 млрд. Банк России нарастил долю активов в долларах до 24,2% на 30 июня 2019 г. с 21,8% на конец июня 2018 г. Соответствующие данные приведены в обзоре деятельности регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте.В то же время ЦБ сократил запасы в евро и юанях в аналогичном периоде до 30,6% с 32% и до 13,2% с 14,7% соответственно. Доля запасов регулятора в золоте увеличилась до 19,1% с 16,8%. В целом активы Банка России в иностранных валютах и золоте за отчетный период увеличились на $58,5 млрд и составили $516,8 млрд.

На фоне конфликта США и Ирана мировые биржи ищут точку опоры. Российский рынок вновь в плюсе: в четверг индексы достигли рекордных значений. Роль играют и нефтяные аппетиты, и сообщения о пожарах в Австралии.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".После бурного ралли в период праздников рубль наконец прекратил укрепление, однако и слабеть российская валюта не начала: в четверг курс доллара и евро на Московской бирже почти не изменился.Между тем, на рынке появился новый игрок - Банк России вернулся к покупкам валюты. В ближайшие дни до 14 января ЦБ РФ будет покупать валюту почти на 10 млрд руб. ежедневно. Впрочем, это не такая большая сумма, чтобы существенно повлиять на динамику рынка.Возможно, присутствие регулятора несколько смягчит укрепление нацвалюты и не допустит таких скачков, которые были в первые дни января. Тем не менее рубль с высокой долей вероятности продолжит укрепляться.Для этого есть достаточно факторов. Прежде всего стоит отметить, что экспортеры продают валюту, поскольку им нужны рубли для выплат налогов в бюджет, а также для выплаты дивидендов.Так, например, как сообщает Сбербанк CIB, сегодня "ЛУКОЙЛ" должен выплатить своим акционерам почти 140 млрд руб.Ну а главным драйвером укрепления рубля, безусловно, являются действия мировых ЦБ, которые продолжают накачивать финансовую систему ликвидностью. Ранее "Вести. Экономики" писали, что каждый месяц от ЕЦБ, ФРС и Банка Японии на рынки поступает примерно $100 млрд.Именно поэтому американские индексы растут без оглядки на что-либо, и именно поэтому укрепляется рубль и другие валюты emerging markets.Участникам рынка ничего не остается, как покупать активы, тем более если они имеют хорошую доходность.Так что в этой ситуации рубль находится в ситуации, когда причин для ослабления почти нет. Против центробанков играть бесполезно.Возможно, ситуация начнет меняться на следующей неделе. Напомним, что 15 января США и Китай должны подписать соглашение о первой части торговой сделки.Даже если все пройдет гладко и оно будет подписано, участники торгов будут изучать детали этой сделки. Также на рынок могут начать поступать какие-то новые данные, возможно, изменится тон заявлений центробанков.Стоит также сказать, что начало года на рынках часто сопровождается довольно сильными и не всегда логичными движениями. Примерно до конца февраля многие управляющие находятся в отпусках, поэтому активность не слишком высокая, а следовательно, произойти может все что угодно.