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      Уход неизбежен: британская палата общин одобрила законопроект о Brexit

      07:22Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Документ направлен на одобрение в палату лордов, после чего его должна будет утвердить королева.

      Препятствий для выхода Великобритании из ЕС практически не осталось: законопроект по Brexit одобрила нижняя палата британского парламента. За Withdrawal Agreement Bill проголосовали 330 депутатов палаты общин. Против высказался 231 законодатель.

      Теперь документ должна одобрить палата лордов. Джонсон уже выразил надежду на то, что там законопроект не продержат долго и все процедуры завершатся до конца месяца, ведь "час Х" назначен на 31 января.

      "Я искренне надеюсь, что их светлости теперь должным образом учтут явное большинство, которое мы наблюдали на этапе работы палаты общин, и одобрит этот законопроект аналогичным, своевременным образом, - заявил законодателям министр по Brexit Стив Баркли. - Этот законопроект обеспечит наш выход из Европейского союза с соглашением, которое придает уверенность предприятиям, защищает права наших граждан и гарантирует, что мы восстановим контроль над нашими деньгами, нашими границами, нашими законами и нашей торговой политикой".

      После того как документ одобрит палата лордов, его должна завизировать королева Великобритании. Ожидается, что все необходимые действия будут осуществлены вовремя и к 31 января Соединенное Королевство уже будет сидеть на чемоданах.

      Это, уже, по сути, вопрос решенный, и эксперты смотрят дальше, прикидывая, какими будут торговые договоренности с ЕС. Как отмечает Bloomberg, Джонсон хотел бы к концу заключить сделку, подобную той, что заключает Канада, однако источники издания в Комиссии ЕС считают такой вариант нереалистичным.

      Рубрики: Европа

      Метки: ЕС, Великобритания, палата лордов, выход из ЕС, Brexit, палата общин

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