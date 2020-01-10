ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Поставки нефти в Азию могут быть нарушены в случае удара по нефтяным объектам в Ираке

      09:49Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Инвесторы обеспокоены возможными атаками на нефтяные объекты на юге Ирака, которые могут повлиять на поставки нефти в Азию, заявил CNBC Хеннинг Глойстейн, директор по глобальным энергетическим и природным ресурсам в консалтинговой компании Eurasia Group.

      Фото: EPA/HAIDER AL-ASSADEE

      Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК.

      "Эти южные объекты сейчас находятся в самом центре мира геополитических рисков, - сказал Глойстейн, имея в виду нефтяные объекты в южной иракской провинции Басра. - Именно здесь рынок нефти опасается конфронтации, потому что, если [по этим объектам] будет нанесен удар, рынки столкнутся с проблемами, особенно в Азии".

      Басра, которая находится рядом с портом Умм-Каср, обеспечивает почти 85% добычи нефти в Ираке, сообщает Associated Press.

      Напряженность на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в ночь со 2 на 3 января США нанесли удар в районе международного аэропорта Багдада по автомобилю, в котором находился генерал-майор Касем Сулеймани, возглавлявший подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

      Тегеран пообещал отомстить за убийство Сулеймани. В качестве возмездия Иран в ночь на среду нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке.

      Ссылки по теме

      Атаки не привели к разрушению основной энергетической инфраструктуры, что могло бы нарушить мировые поставки нефти. Однако ситуация остается нестабильной, и вероятность ударов по танкерам или нефтяным объектам в регионе сохраняется.

      Некоторые крупные азиатские страны, такие как Япония, Южная Корея, Китай и Индия, зависят от нефти с Ближнего Востока. Япония и Южная Корея располагают большими стратегическими запасами нефти, а Китай наращивает свои запасы.

      "Вероятно, самой большой проблемой будет Индия", - сказал Глостейн, имея в виду возможные перебои в поставках.

      "[Индия получает] около 40% нефти с Ближнего Востока и 20% из Ирака, и они перешли к Ираку, когда потеряли Иран и Венесуэлу [в качестве источников поставок] из-за санкций США. Таким образом, они оказались вовлечены в этот геополитический кризис и игру, в которой они не принимают участия", - отметил аналитик.

      Тем не менее, по его словам, сейчас на рынке наблюдается изобилие нефти, отчасти из-за увеличения добычи в США.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: США, нефть, Иран, Индия, Азия, Ближний Восток, Ирак

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить