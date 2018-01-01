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      Перестановки в руководстве провинции Гуандун открывают путь к реформам в районе Большого залива

      11:49Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Бывший экономист Всемирного банка, получивший образование в Нью-Йорке, должен помочь запустить один из основных экономических двигателей Китая, пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

      Чжан Синь, выпускник Колумбийского университета, был назначен вице-губернатором провинции Гуандун, расположенной на границе с Гонконгом. Именно там реализуется амбициозный проект "Район Большого залива", в рамках которого планируется объединить экономику 11 городов для создания экономического центра на южном побережье Китая.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Госсовет КНР обнародовал проект "Район Большого залива" в прошлом году. Он предусматривает превращение Гонконга и 10 соседних городов в районе дельты Жемчужной реки в процветающий глобальный центр технологий, инноваций и экономической активности. Гонконг, Макао, Шэньчжэнь и Гуанчжоу планировалось сделать ключевыми городами в районе залива.

      Пытаясь справиться с замедлением экономического роста, Пекин использует новую стратегию назначения финансовых экспертов в провинции для управления рисками и восстановления экономики регионов.

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      51-летний Чжан, бывший заместитель председателя Государственного управления валютного контроля КНР (SAFE), рассматривается как восходящая звезда в финансовой системе Китая, отмечает SCMP. Он считается реформатором, учитывая его опыт работы над либерализацией юаня и финансовым дерегулированием.

      Однако, возможно, именно его предыдущий опыт работы в США наиболее привлекателен. После получения докторской степени в области финансов в Колумбийской бизнес-школе в 1997 г. Чжан работал старшим финансовым экономистом во Всемирном банке.

      Чжан вернулся в Китай в 2001 г. для работы в Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (CSRC). В 2004 г. он был назначен заместителем начальника бюро финансовой стабильности при Народном банке Китая, а год спустя получил должность начальника.

      Аналитики из провинции Гуандун говорят, что его опыт проведения реформ как внутри страны, так и за рубежом может помочь поставить самую густонаселенную провинцию и основной технологический центр Китая на путь дальнейшей либерализации.

      В последние месяцы обсуждался вопрос о том, что другие крупные города района Большого залива могут взять на себя некоторые из финансовых функций Гонконга, который с июня охвачен массовыми протестами и столкнулся с рецессией.

      Однако для того, чтобы регион стал привлекательным для иностранных инвесторов, необходимо провести значительную либерализацию. Ожидается, что это будет одной из ключевых задач Чжана, наряду с управлением финансовыми рисками Гуандуна в период замедления экономического роста в Китае.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Гуандун, район Большого залива, Чжан Синь

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