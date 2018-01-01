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      Тайваньские компании переносят производство из Китая на фоне торговой войны

      14:46Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Множество тайваньских компаний переносят производство обратно в страну из Китая на фоне торговой войны между Вашингтоном и Пекином, которая сделала экспорт в США непомерно дорогим. Об этом сообщает South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/Aleksandar Plavevski

      Правительство Тайваня в 2019 г. запустило трехлетний план действий, чтобы стимулировать возвращение тайваньских фирм. Название программы переводится с китайского как "репатриация тайваньских компаний". В рамках этой инициативы при министерстве экономики был создан новый орган, InvesTaiwan, чтобы помочь возвращающимся фирмам получить землю, воду, электричество, рабочую силу и финансирование, а также налоговые льготы.

      "Термин "репатриация" можно легко понять неправильно. Правительственная программа специально направлена на сокращение инвестиций в Китай и возвращение их домой. Однако такая прямолинейная формулировка не будет работать в нынешних политических условиях, поэтому "репатриация" используется как более нейтральное выражение", - отмечает Ма Юй-Чун, помощник научного сотрудника в Тайваньском институте экономических исследований Чун-Хуа.

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      Правительство президента Тайваня Цай Инвэнь заявляет о потоке тайваньских компаний, возвращающихся домой. По состоянию на 27 декабря министерство экономики сообщило, что оно одобрило инвестиционные заявки от 165 предприятий на общую сумму 712,1 млрд новых тайваньских долларов, создав 58,918 тыс. новых рабочих мест.

      Тем не менее Гоминьдан, крупнейшая оппозиционная партия Тайваня, утверждает, что правящая Демократическая прогрессивная партия преувеличила эту тенденцию. Репатриация стала горячей темой дебатов между двумя основными политическими партиями Тайваня в преддверии субботних президентских выборов.

      Тенденция к репатриации также стала значительным стимулом для тайваньского экспорта в США, который вырос на 17,17% в 2019 г., по данным Министерства финансов Тайваня. Теперь на долю США приходится 14,05% экспорта Тайваня по сравнению с 11,82% в 2018 г.

      Впрочем, неясно, насколько устойчива тенденция репатриации и как поведут себя компании, если будет избран новый президент США и американские пошлины на китайский импорт будут отменены.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Министерство коммерции КНР в четверг объявило, что вице-премьер Госсовета Лю Хэ во главе китайской делегации посетит Вашингтон 13-15 января для подписания торговой сделки первой фазы.

      Сделка предусматривает снижение некоторых американских пошлин на китайские товары в обмен на увеличение Китаем закупок американской сельскохозяйственной, промышленной и энергетической продукции.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, Тайвань, торговая война, перенос производства

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