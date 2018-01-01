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      Шэньчжэнь достиг цели экономического роста в 2019 году после неожиданного отскока в IV квартале

      09:04Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Экономика Шэньчжэня, по оценкам, выросла на 7,7% в 2019 г. ВВП города достиг более 2,6 трлн юаней ($374 млрд), что соответствует целевому показателю роста, сообщил мэр города Чэнь Жугуй. Об этом пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA/STRINGER

      При этом Шэньчжэнь снизил целевой показатель роста на 2020 г. до 6,5% с 7% в 2019 г.

      В 2018 г. ВВП города достиг 2,42 трлн юаней, впервые опередив Гонконг, однако на протяжении большей части 2019 г. экономический рост в Шэньчжэне замедлялся быстрее, чем в остальном Китае. За первые девять месяцев прошлого года ВВП Шэньчжэня вырос на 6,6%.

      Местные власти не публикуют квартальные показатели роста в годовом выражении. По оценкам экономистов из China International Capital Corporation, экономика Шэньчжэня выросла на 7,6% и 7,2% соответственно в первых двух кварталах 2019 г., после чего рост замедлился до 5,2% в III квартале.

      Неясно, за счет чего произошел отскок в IV квартале, поскольку правительство еще не опубликовало годовой экономический отчет.

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      Экономика города в значительной степени зависит от торговли. За первые три квартала прошлого года экспорт Шэньчжэня увеличился на 4,8%. В то же время импорт Шэньчжэня упал на 9,3%.

      В Шэньчжэне находятся крупнейшие китайские технологические компании, в том числе Tencent, Huawei и DJI, а передовое производство обеспечивает более 70% промышленного производства города.

      Сектор в Шэньчжэне вырос на 7,2% в первые три квартала 2019 г., но согласно последним данным рост замедлился до 5,6% к концу ноября.

      Успех Шэньчжэня зависит от процветающего частного сектора, однако в первые три квартала 2019 г. частные инвестиции выросли всего на 3% в годовом выражении по сравнению с увеличением на 11,7% в 2018 г.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в августе Пекин обнародовал подробный план проведения широкомасштабных реформ в Шэньчжэне, в том числе в правовой, финансовой, медицинской и социальной сферах.

      Согласно плану Шэньчжэнь станет образцом "высококачественного развития, примером правопорядка и цивилизации, а также удовлетворенности и устойчивости общества". Цель заключается в том, чтобы сделать город лидером в области инноваций, государственной службы и охраны окружающей среды к 2025 г. План также нацелен на то, чтобы сделать Шэньчжэнь конкурентоспособным на мировом уровне с точки зрения всесторонних экономических возможностей к 2035 г. и глобальным "эталоном" конкурентоспособности, инноваций и влияния к середине века.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, импорт, экспорт, ВВП, экономический рост, Шэньчжэнь

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