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      Лауреат Нобелевской премии по экономике предупредил о риске серьезной рецессии в Индии

      12:30Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 г. Абхиджит Банерджи выразил обеспокоенность состоянием индийской экономики и отметил, что она находится на грани серьезной рецессии, пишет Asia Times.

      Лауреат Нобелевской премии по экономике Абхиджит Банерджи. Фото: EPA-EFE/CHRISTINE OLSSON

      Принимая участие в мероприятии, организованном газетой Indian Express, Банерджи сказал: "Мы чрезвычайно близки к переломному моменту серьезной рецессии".

      По словам Банерджи, отсутствие спроса является наиболее важной проблемой в индийской экономике, и его следует возродить, даже если это означает увеличение дефицита бюджета и ускорение инфляции.

      "Единственный способ оживить рост - это повысить доверие потребителей", - добавил он.

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      Как сообщали "Вести.Экономика", экономический рост в Индии в июле-сентябре замедлился до минимума более чем за шесть лет на фоне слабого потребительского спроса и частных инвестиций.

      Рост ВВП замедлился шестой квартал подряд и составил 4,5% во II квартале 2019-2020 финансового года. Это минимальные темпы роста с января-марта 2013 г.

      В сентябре правительство объявило о снижении ставки корпоративного налога с 30% до 22%, чтобы стимулировать инвестиции в частный сектор и поддержать экономику.

      Однако Банерджи выразил сомнение в эффективности этого шага.

      "Я не думаю, что именно это спасет экономику прямо сейчас. На самом деле корпоративный сектор сидит на куче наличных денег. Он не использует их по уважительной причине: потому что нет спроса", - заявил экономист.

      Он отметил, что замедление роста в секторе недвижимости Индии ударило по деревням. Этот сектор "сыграл определенную роль в объединении городского и сельского секторов", поскольку в нем работали молодые люди из деревень. Но нынешнее замедление роста вынудило их вернуться в свои деревни, пояснил Банерджи.

      Резервный банк Индии в декабре снизил прогноз экономического роста. Ожидается, что в текущем финансовом году, который начался 1 апреля, ВВП увеличится всего на 5%. Прежний прогноз предполагал рост на 6,1%.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: ВВП, Индия, спрос, Абхиджит Банерджи

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