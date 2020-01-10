18:00 прямой эфир «Верным курсом» Олег Богданов и Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Конкуренция со стороны Coal India будет удерживать инвесторов от добычи угля в Индии

      13:26Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Конкуренция со стороны индийской государственной компании Coal India Ltd. может помешать усилиям премьер-министра Нарендры Моди по привлечению дополнительных инвестиций в сектор добычи угля, пишет Bloomberg.

      Фото: EPA/JAIPAL SINGH

      Индия в среду открыла добычу угля для всех компаний, внеся поправки в законы, которые ограничивали ее главным образом энергетическими и металлургическими фирмами. Но, в отличие Coal India, новые инвесторы должны будут участвовать в аукционах, чтобы получить шахты.

      Зарубежные компании могут не спешить участвовать в аукционах, поскольку "для получения разрешений на уровне штатов требуется много лет", отмечает Рупеш Санкхе, аналитик Elara Securities из Мумбаи. "И они должны будут обеспечить большую технологическую эффективность для снижения затрат, чтобы конкурировать с Coal India", - предупреждает аналитик.

      Тем не менее ожидается, что этот шаг властей позволит увеличить добычу и сократить импорт угля.

      Индия пытается увеличить объемы производства, поскольку новые тепловые электростанции и сталелитейные заводы повышают спрос на уголь.

      Ссылки по теме

      Импорт вырос до рекордных 235 млн тонн в финансовом году, завершившемся в марте 2019 г. Трудности в приобретении земли для добычи полезных ископаемых, задержки в согласовании экологических требований и забитая железнодорожная сеть сдерживали увеличение внутреннего предложения.

      Государственный угольный гигант Coal India не смог удовлетворить растущий спрос, несмотря на обильные ресурсы. Более чем 80% внутреннего производства в стране зависит от Coal India, и в течение последних нескольких лет компания не дотягивает до производственных целей.

      В прошлом году правительство разрешило 100%-е прямые иностранные инвестиции в добычу угля на фоне роста импорта и падения производства в Coal India. Однако этот шаг не привел к каким-либо существенным инвестициям.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мировой спрос на уголь продемонстрирует снижение по итогам 2019 г., но останется в целом стабильным в течение следующих пяти лет за счет устойчивого роста на основных азиатских рынках.

      "Спрос в Азии продолжает расти, - отметил директор по энергетическим рынкам и безопасности МЭА Кейсуке Садамори. - Доля региона в мировом производстве угольной энергии выросла с чуть более 20% в 1990 г. до почти 80% в 2019 г., что означает, что судьба угля все больше зависит от решений, принимаемых в азиатских столицах".

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Индия, уголь, добыча угля, Coal India

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить