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      "737 MAX сделали клоуны под присмотром обезьян": обнародована внутренняя переписка Boeing

      09:13Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Более 100 страниц копий писем, в которых обсуждается 737 MAX, получили профильные комитеты сената и палаты представителей, занимавшиеся расследованием деятельности авиастроительного концерна.

      Скандальная переписка также оказалась выложена в интернет. В обнародованных письмах сотрудники авиакорпорации хвастаются обманом FAA, а также в оскорбительной манере обсуждают его меры регулирования безопасности.

      "Этот самолет разработали клоуны, которые находятся под присмотром обезьян", - написал один из сотрудников Boeing про печально известную модель.

      В некоторых сообщениях подробно описываются проблемы с разработкой симулятора Boeing 737 MAX, и предполагается, что самолеты получили одобрение FAA обманным путем.

      "Бог до сих пор не простил меня за то, что я скрыл в прошлом году", - говорится в одном из сообщений, датированном 2018 г. Предположительно, речь идет о взаимодействии с авиационным регулятором, сертифицировавшем самолет.

      "Вы бы посадили свою семью на самолет, тестировавшийся на симуляторе MAX? Я бы не стал", - пишет другой сотрудник коллеге. И получает ответ: "Нет!".

      "Эти недавно опубликованные письма просто убийственны, - заявил член палаты представителей Питер Ди Фазио. - Они рисуют глубоко тревожную картину лжи, на которую "Боинг", по-видимому, был готов пойти, чтобы избежать контроля со стороны регуляторов, авиакомпаний и экипажей".

      Boeing уже также отреагировала на опубликованную информацию, заявив, что эта переписка неприемлема, но она не отражает того, как на самом деле работает компания. "Мы сожалеем о содержании этих сообщений и приносим свои извинения FAA, конгрессу, нашим клиентам-авиакомпаниям и их пассажирам. Мы внесли значительные изменения в работу компании, улучшая безопасность, организацию труда и культуру отношений", - говорится в сообщении компании. Также там отмечается, что на самом деле симуляторы для 737 MAX эффективны.

      Впрочем, заявления сотрудников Boeing о том, что безопасность лайнера оставляет желать лучшего и свои семьи на нем они бы не отправили, далеко не новы. Более того, как писали ранее "Вести. Экономика", по словам работников авиакорпорации, на 737 MAX проблемы не заканчиваются - не меньше их, например, с Dreamliner.

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, Boeing, скандал, FAA, Палата представителей, Сенат, внутренняя переписка, 737 MAX

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