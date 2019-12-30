Обзор рынка: приостановка роста в ожидании данных

В четверг высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Так, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (SNGS) подорожали на 3,2%, "Татнефти" (TATN) – на 2,4%, "Роснефти" (ROSN) и НЛМК (NLMK) – на 1,8%, "Аэрофлота" (AFLT) – на 1,6%. Смягчение опасений, связанных с обострением отношений между Ираном и США, способствовало восстановлению спроса на риск на рынках в целом, что выразилось в том числе в снижении по индикаторам волатильности по западным фондовым индексам.

Антон Старцев, CFA,



ведущий аналитик ИФ "Олма"

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Во втором эшелоне сохраняется спрос. Так, обыкновенные акции "Распадской" (RASP) подорожали на 11,3%, "ВСМПО-Ависма" (VSMO) – на 8,3%, "Павловского автобуса" (PAZA) – на 7,7%, "Ростелекома" (RTKM) – на 6,3%.Фондовые индексы США повысились еще на 0,7-0,8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.В краткосрочной перспективе не исключена возможность приостановки роста после выхода к отметке 1600 пунктов по индексу РТС. Трейдеры на мировых рынках акций ожидают данных по рынку труда США (non-farm payrolls, 16:30 мск), которые часто становятся фактором повышения волатильности по фондовым индексам. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации в области 61,0-61,5 по паре доллар/рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.