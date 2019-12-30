ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Обзор рынка: приостановка роста в ожидании данных

      09:23Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". В четверг высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Так, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (SNGS) подорожали на 3,2%, "Татнефти" (TATN) – на 2,4%, "Роснефти" (ROSN) и НЛМК (NLMK) – на 1,8%, "Аэрофлота" (AFLT) – на 1,6%. Смягчение опасений, связанных с обострением отношений между Ираном и США, способствовало восстановлению спроса на риск на рынках в целом, что выразилось в том числе в снижении по индикаторам волатильности по западным фондовым индексам.

      Во втором эшелоне сохраняется спрос. Так, обыкновенные акции "Распадской" (RASP) подорожали на 11,3%, "ВСМПО-Ависма" (VSMO) – на 8,3%, "Павловского автобуса" (PAZA) – на 7,7%, "Ростелекома" (RTKM) – на 6,3%.

      Фондовые индексы США повысились еще на 0,7-0,8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

      В краткосрочной перспективе не исключена возможность приостановки роста после выхода к отметке 1600 пунктов по индексу РТС. Трейдеры на мировых рынках акций ожидают данных по рынку труда США (non-farm payrolls, 16:30 мск), которые часто становятся фактором повышения волатильности по фондовым индексам. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации в области 61,0-61,5 по паре доллар/рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.

      Антон Старцев, CFA,

      ведущий аналитик ИФ "Олма"

      Рубрики: Комментарии

      Метки: торги, обзор, аналитика, комментарии, Олма, Антон Старцев

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить