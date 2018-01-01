Что принесет нам 2020 год? 10 прогнозов от экспертов

Наступил 2020 г., и многие эксперты и аналитики задаются вопросом о том, что нас ждет в этом году.

1. Климатический кризис



Соответственно человечеству придется принимать какие-то важные решения, чтобы справиться с этим кризисом. Это потребует от институтов и правительств поиска дополнительных средств или перенаправления капитала с других целей на борьбу с потеплением.



Будет введен налог на вредные выбросы в большинстве стран мира, включая США. Цены на недвижимость рухнут в некоторых регионах, которые наиболее пострадают от климатического кризиса.



А в тех регионах, которые окажутся в более выигрышном положении из-за климатического кризиса, цены на недвижимость будут расти. Кроме того, будут вкладываться огромные деньги в защиту инфраструктуры и сохранение критически важных регионов.



Нас ждет новая волна роста использования атомной энергии, особенно небольших реакторов, которые проще в строительстве и более безопасны в управлении. Кроме того, будут установлены новые солнечные генераторы по всему миру. Как полагают эксперты, климатический кризис станет для этого столетия таким же решающим и трагическим событием, каким стали две предыдущие мировые войны.Соответственно человечеству придется принимать какие-то важные решения, чтобы справиться с этим кризисом. Это потребует от институтов и правительств поиска дополнительных средств или перенаправления капитала с других целей на борьбу с потеплением.Будет введен налог на вредные выбросы в большинстве стран мира, включая США. Цены на недвижимость рухнут в некоторых регионах, которые наиболее пострадают от климатического кризиса.А в тех регионах, которые окажутся в более выигрышном положении из-за климатического кризиса, цены на недвижимость будут расти. Кроме того, будут вкладываться огромные деньги в защиту инфраструктуры и сохранение критически важных регионов.Нас ждет новая волна роста использования атомной энергии, особенно небольших реакторов, которые проще в строительстве и более безопасны в управлении. Кроме того, будут установлены новые солнечные генераторы по всему миру.

2. Автоматизация



Борьба за то, кто будет иметь доступ к таким системам, будет определять политику 2020-х гг. На горизонте появятся новые лидеры, которые будут более справедливо распределять богатство и доходы. Автоматизация продолжит набирать обороты, внедряясь в новые услуги и системы, что позволит нам быть более эффективными и продуктивными.Борьба за то, кто будет иметь доступ к таким системам, будет определять политику 2020-х гг. На горизонте появятся новые лидеры, которые будут более справедливо распределять богатство и доходы.

3. Китай



С другой стороны, США станут более сосредоточены на внутренних процессах, будет прогрессировать изоляционистский подход. Китай станет ведущей мировой сверхдержавой, которая сможет адаптировать свой технический прогресс и способность быстро меняться под смену приоритетов.С другой стороны, США станут более сосредоточены на внутренних процессах, будет прогрессировать изоляционистский подход.

4. Криптовалюты



США окажутся в тисках регуляторных ограничений, будут медленно принимать решения, что позволит другим странам и регионам возглавить сектор криптовалют.



Азиатские криптовалюты, развитие которых не будет ограничиваться регуляторными требованиями в Европе и США, станут ведущими на рынках финансовых инструментов. Страны начнут создавать и продвигать цифровые и криптоаналоги своих валют. Возглавит это движение Китай, который не только станет лидером нового тренда, но и больше всего выиграет от него.США окажутся в тисках регуляторных ограничений, будут медленно принимать решения, что позволит другим странам и регионам возглавить сектор криптовалют.Азиатские криптовалюты, развитие которых не будет ограничиваться регуляторными требованиями в Европе и США, станут ведущими на рынках финансовых инструментов.

5. Децентрализованный интернет



Появление децентрализованных потребительских приложений будет медленным. Появится децентрализованный интернет, который будет иметь децентрализованные инфраструктурные сервисы, такие как хранение, пропускная способность, вычисления и так далее.Появление децентрализованных потребительских приложений будет медленным.

6. Питание



Мясо станет деликатесом, почти как потребление икры сегодня.



Значительная часть производства продуктов питания будет происходить в лабораториях. Диеты, основанные на растительной пище, станут доминирующими в мире к концу десятилетия.Мясо станет деликатесом, почти как потребление икры сегодня.Значительная часть производства продуктов питания будет происходить в лабораториях.

7. Изучение космоса



В самом начале десятилетия будет много интереса к этой теме и, следовательно, много инвестиций.



Однако доходы от вложений будут не очень быстрыми, поэтому через некоторое время наступит разочарование. Изучение и коммерциализация космоса будет в основном идти за счет частных компаний, так как правительства отойдут от инвестиций в космос.В самом начале десятилетия будет много интереса к этой теме и, следовательно, много инвестиций.Однако доходы от вложений будут не очень быстрыми, поэтому через некоторое время наступит разочарование.

8. Тотальная слежка



Люди будут чаще использовать новые продукты и услуги, которые позволят защитить себя от слежки.



Наибольшего успеха в области технологий достигнут потребительские технологии, связанные с защитой частной жизни. Тотальная слежка со стороны правительств и корпораций станет обычным явлением.Люди будут чаще использовать новые продукты и услуги, которые позволят защитить себя от слежки.Наибольшего успеха в области технологий достигнут потребительские технологии, связанные с защитой частной жизни.

9. Смена поколений



Акционеры будут меньше ценить возраст и опыт, больше в почете будут такие качества, как дальновидность и смелость. Поколение бэби-бумеров в США сменится на поколения миллениалов и поколение Z, которые и будут определять политическую повестку дня к концу десятилетия.Акционеры будут меньше ценить возраст и опыт, больше в почете будут такие качества, как дальновидность и смелость.

10. Достижения в области генетики



Ученые смогут лучше понимать их природу и лечить их. Будут заметны серьезные изменения в области фертильности и рождаемости.



Генетики также создадут новые заболевания, а вопросы морали и этики будут серьезно волновать общество.



Одной из важных задач станет нахождение баланса между достижениями и потерями в области генетики. Достижения в области генетики приведут к серьезным положительным сдвигам в лечении таких заболеваний, как рак и другие неизлечимые заболевания.Ученые смогут лучше понимать их природу и лечить их. Будут заметны серьезные изменения в области фертильности и рождаемости.Генетики также создадут новые заболевания, а вопросы морали и этики будут серьезно волновать общество.Одной из важных задач станет нахождение баланса между достижениями и потерями в области генетики.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Как отмечают эксперты, это десятилетие станет очень важным для всего человечества, так как люди будут заняты поиском ответов на вопросы, которые определят жизнь целого поколения.Эксперты портала AVC составили список прогнозов того, что может произойти в 2020 г. Ниже мы расскажем об этом подробнее.