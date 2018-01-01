Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 61,18-61,23 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 61,195 руб., опустившись на 9,75 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Тем временем курс евро составил 67,98 руб. - это на 5,25 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 7,7 коп. до 64,25 руб.Нефть дешевеет, поскольку внимание участников рынка переключается с напряженности на Ближнем Востоке на рост запасов в США.Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 0,1% и составила $65,34 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,1% до $59,48 за баррель.С начала недели нефть Brent подешевела примерно на 5%, WTI - почти на 6%.