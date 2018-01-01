18:00 прямой эфир «Верным курсом» Олег Богданов, Александр Кареевский и Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Разорительное бегство: состояние Карлоса Гона тает на глазах

      09:54Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Жизнь в бегах обходится экс-главе Renaut-Nissan в десятки миллионов долларов.

      Фото: NABIL MOUNZER/EPA-EFE

      Состояние Гона сократилось на 40% с момента его ареста и побега из Японии. $14 млн он лишился как залога, под который он вышел в Японии после пребывания под стражей. Сама же операция побега, по информации Bloomberg, могла обойтись бизнесмену в $15 млн, а то и больше.

      В эту сумму входит $350 за частный самолет, доставивший бывшего руководителя автоконцерна из Осаки в Стамбул (есть информация, что чартерная компания получила пока только половину денег), и миллионы долларов за остальную операцию, которую, по словам частного эксперта по безопасности, могли планировать полгода и привлечь к ее реализации команду из 25 человек.

      В итоге, если год назад состояние Карлоса Гона оценивалось примерно в $120 млн, сейчас согласно оценкам Bloomberg Billionaires Index оно составляет примерно $70 млн, то есть всего за год оно уменьшилось на 40%.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", находящийся сейчас в Ливане Гон на этой неделе дал первое публичное интервью. Он настаивает на своей невиновности, указывая на заговор японских прокуроров, правительственных чиновников и топ-менеджмента Nissan. По словам Гона, в Японии он подвергался издевательствам, его семье угрожали, и только в Бейруте он смог вздохнуть свободно. Бизнесмен отметил, что, только нарушив условия выхода под залог и сбежав из Японии, он сможет доказать собственную невиновность.

      "Я уже привык к тому, что вы говорите, что моя "миссия невыполнима", - заявил Гон журналистам, - однако в ближайшие недели я расскажу вам, как собираюсь очистить свое имя". По информации японской телекомпании NHK, это может быть не одна публикация: Карлос Гон намерен подробно рассказать историю своего ареста.

      Впрочем, вскоре бизнесмену придется, по всей видимости, защищаться не только от обвинений японской прокуратуры, но и отвечать перед французами, ведь во Франции также начались расследования, изучающие возможное злоупотребление Гоном деньгами Renault для проведения пышных вечеринок и оплаты консультационных услуг.

      Кроме того, экс-глава автоконцерна уже заплатил $1 млн для урегулирования гражданской жалобы от американской SEC, касающейся утаивания информации. В общей сложности урегулирование этого разбирательства обошлось Nissan в $16 млн.

      К тому же сама Nissan рассматривает возможность возбуждения судебного иска против Гона в Ливане, сообщили источники Bloomberg. Компания хочет вернуть неправомерно потраченные деньги, говорят собеседники агентства. В частности, концерн хочет лишить Гона "Розовой виллы" в Бейруте, купленной бизнесменом за $8,75 млн.

      Власти Японии также могут попытаться наложить арест на некоторые активы Карлоса Гона. В частности, окружная прокуратура Токио уже обратилась к швейцарским властям с просьбой о сотрудничестве по активам бывшего топ-менеджера в Julius Baer Group. Правда, согласно японскому законодательству активы обвиняемого не могут быть арестованы или заморожены до вынесения судом окончательного вердикта.

      Сейчас же, как уже сообщал наш портал, Карлосу Гону официально запрещен выезд из Ливана, а по просьбе Токио в Интерполе он значится как беглый преступник.

      Рубрики: Европа, Юго-восточная Азия, Австралия, Транспорт и туризм

      Метки: Япония, Франция, арест, Карлос Гон, Ливан, бегство, Интерпол, арест активов, Renaut-Nissan, международный розыск

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить