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      Количество IT-преступлений в России увеличилось в январе-сентябре 2019 года на 70,3%

      10:03Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Количество IT-преступлений в России увеличилось в январе-сентябре 2019 г. на 70,3% в годовом выражении, сообщает МВД. За это время зарегистрировано 201,7 тыс. нарушений.

      Чаще всего преступления совершали с использованием мобильных телефонов, банковских карт и интернета. В январе-сентябре 2019 г. полиция выявила 14,2 тыс. человек, которые совершили 66,8 тыс. преступлений.

      МВД заявило ранее о создании подразделений по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием IT-технологий.

      Рубрики: Статистика, Технологии и IT

      Метки: интернет, МВД, банковская карта, преступление, мобильный телефон

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