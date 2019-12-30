18:00 прямой эфир «Верным курсом» Олег Богданов, Александр Кареевский и Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Суверенный фонд Абу-Даби сократил долю в Petropavlovsk до 2,91%

      10:36Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Основной суверенный фонд Абу-Даби - Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) - сократил свою долю в российской золотодобывающей компании Petropavlovsk до 2,91%.

      Фото: Petropavlovsk

      К концу ноября 2019 г. доля ADIA в Petropavlovsk достигала 4,5%. В конце 2019 г. ADIA сократил свою долю до 3,97%, в январе - до 2,91%, сообщает "Интерфакс". В общей сложности продано 2,38% акций. Рыночная стоимость такого пакета акций Petropavlovsk, исходя из последней цены акции на торгах на Лондонской фондовой бирже (LSE), составляет 10 млн фунтов стерлингов ($13 млн по текущему курсу).

      Крупнейшими акционерами Petropavlovsk являются Роман Троценко (22,37%) и группа фондов Prosperity (15,23% к концу 2019 г.). Акции Petropavlovsk торгуются на LSE.

      Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в список пяти крупнейших российских золотодобытчиков. В составе компании работают четыре горно-гидрометаллургических комбината - "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын".

      В январе-сентябре 2019 г. Petropavlovsk нарастила продажи золота на 23,6% до 351,4 тыс. унций (10,9 тонны).

      Рубрики: Металлургия

      Метки: золото, Petropavlovsk, ADIA, Abu Dhabi Investment Authority, Роман Троценко

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить