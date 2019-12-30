Суверенный фонд Абу-Даби сократил долю в Petropavlovsk до 2,91%

Основной суверенный фонд Абу-Даби - Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) - сократил свою долю в российской золотодобывающей компании Petropavlovsk до 2,91%.

Фото: Petropavlovsk

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".К концу ноября 2019 г. доля ADIA в Petropavlovsk достигала 4,5%. В конце 2019 г. ADIA сократил свою долю до 3,97%, в январе - до 2,91%, сообщает "Интерфакс". В общей сложности продано 2,38% акций. Рыночная стоимость такого пакета акций Petropavlovsk, исходя из последней цены акции на торгах на Лондонской фондовой бирже (LSE), составляет 10 млн фунтов стерлингов ($13 млн по текущему курсу).Крупнейшими акционерами Petropavlovsk являются Роман Троценко (22,37%) и группа фондов Prosperity (15,23% к концу 2019 г.). Акции Petropavlovsk торгуются на LSE.Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в список пяти крупнейших российских золотодобытчиков. В составе компании работают четыре горно-гидрометаллургических комбината - "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын".В январе-сентябре 2019 г. Petropavlovsk нарастила продажи золота на 23,6% до 351,4 тыс. унций (10,9 тонны).