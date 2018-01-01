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      "Газпром" сократил прямую долю в "Газпромбанке" до 29,764%

      10:43Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". "Газпром" сократил долю прямого распоряжения в "Газпромбанке" с 46,019% до 29,764%, переведя 16,255% на "дочерний" "Газпром капитал".

      "Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 269 620 335 штук, что составляет 46,019% голосов... после наступления соответствующего основания: 174 382 240 штук, что составляет 29,764% голосов", - отмечает "Газпром".

      "Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент получил право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: ПАО "Газпром"... владеет 100%-й долей в ООО "Газпром капитал"... ООО "Газпром капитал" владеет 16,255% голосов "Газпромбанка", - поясняет "Газпром".

      Рубрики: Акции

      Метки: "Газпром", "Газпромбанк", "Газпром капитал"

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