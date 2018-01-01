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      Пожар на НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Ухте оказался незначительным - возгорание ликвидировано

      09:39Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Пожар на НПЗ "ЛУКОЙЛа" оказался незначительным - возгорание ликвидировано.

      Пресс-служба ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщила о завершении работ по тушению возгорания на блоке ввода присадок ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". В 23:20 9 января возгорание было локализовано, в 1:14 10 января – ликвидировано. В настоящее время на объекте ведутся ремонтно-восстановительные работы.

      Угрозы действующему технологическому оборудованию завода, резервуарным паркам и межцеховым коммуникациям нет. Блок является самостоятельным узлом, он расположен на безопасном расстоянии от основных объектов предприятия. Другие производственные установки предприятия работают в штатном режиме. Продолжается выпуск товарной продукции, ограничений по приему нефти нет.

      В результате инцидента травму получил один сотрудник предприятия, госпитализированный в лечебное учреждение Ухты. В настоящее время его состояние удовлетворительное – угрозы жизни нет.

      По результатам постоянного мониторинга состояния атмосферного воздуха стационарным экологическим постом и передвижной лабораторией предприятия не произошло загрязнения окружающей среды и соответственно не оказано негативного влияния на здоровье жителей города Ухты.

      Возгорание на блоке ввода присадок произошло 9 января в 16:49. Оно было зафиксировано датчиками и камерами наблюдения НПЗ. В соответствии с корпоративными процедурами было организовано оперативное оповещение МЧС и других государственных органов. Мероприятия осуществлялись в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации.

      ​Создана комиссия по выяснению причин инцидента и устранению его последствий.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: НПЗ, пожар, ЛУКОЙЛ

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