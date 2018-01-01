Пожар на НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Ухте оказался незначительным - возгорание ликвидировано

Пожар на НПЗ "ЛУКОЙЛа" оказался незначительным - возгорание ликвидировано.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Пресс-служба ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщила о завершении работ по тушению возгорания на блоке ввода присадок ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". В 23:20 9 января возгорание было локализовано, в 1:14 10 января – ликвидировано. В настоящее время на объекте ведутся ремонтно-восстановительные работы.Угрозы действующему технологическому оборудованию завода, резервуарным паркам и межцеховым коммуникациям нет. Блок является самостоятельным узлом, он расположен на безопасном расстоянии от основных объектов предприятия. Другие производственные установки предприятия работают в штатном режиме. Продолжается выпуск товарной продукции, ограничений по приему нефти нет.В результате инцидента травму получил один сотрудник предприятия, госпитализированный в лечебное учреждение Ухты. В настоящее время его состояние удовлетворительное – угрозы жизни нет.По результатам постоянного мониторинга состояния атмосферного воздуха стационарным экологическим постом и передвижной лабораторией предприятия не произошло загрязнения окружающей среды и соответственно не оказано негативного влияния на здоровье жителей города Ухты.Возгорание на блоке ввода присадок произошло 9 января в 16:49. Оно было зафиксировано датчиками и камерами наблюдения НПЗ. В соответствии с корпоративными процедурами было организовано оперативное оповещение МЧС и других государственных органов. Мероприятия осуществлялись в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации.​Создана комиссия по выяснению причин инцидента и устранению его последствий.