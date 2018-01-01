Первый международный авиарейс из Симферополя в Ереван запустят в марте

Авиаперелеты между Симферополем и Ереваном (Армения) запустят с марта, заявил глава комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексей Черняк.

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Москва, 10 января - "Вести.Экономика"."Регулярные авиарейсы планируется запустить между Крымом и Арменией с марта текущего года. Авиакомпания "Икар" уже получила соответствующие разрешение и согласования от "Росавиации" к регулярным полетам. Сейчас вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами. Планируются с марта полеты с частотой два раза в неделю. Дальше по спросу, но не более семи раз в неделю", - отметил Черняк в интервью РИА "Новости".Авиаперелеты между Симферополем и Ереваном станут первыми регулярными международными рейсами после воссоединения Крыма с Россией, подчеркнул Черняк."Это будет хорошим примером для Китая и Турции и других стран и авиакомпаний. Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - заявил Черняк.Российская авиакомпания "Икар" создана в 1993 г., базируется в Красноярске, выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных линиях. С 2015 г. выполняет полеты под брендом Pegas Fly. Авиакомпания одной из первых начала выполнять регулярные рейсы в Симферополь после воссоединения Крыма с Россией.