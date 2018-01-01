Кому понадобились российские угольные компании?

Первые дни этого года на российском рынке запомнились не только укреплением рубля, но и взрывным ростом некоторых акций. С чем это связано?

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Прежде всего, конечно, стоит выделить бумаги "Мечела": всего за две торговые сессии капитализация компании взлетела более чем на 60%.Изначально не было понятно, с чем связан такой скачок, тем более что рост проходил почти без новостей. Можно выделить лишь сообщения о том, что ВТБ выкупил около 50 млрд руб. кредитов у Сбербанка и стал крупнейшим кредитором компании, однако об этом было известно еще в конце года.Но, как выяснилось позже, интерес инвесторов был прикован не только к "Мечелу", но и к другим компаниям сектора, в частности следующим объектом спекулянтов стали акции "Распадской".Котировки поднимались в моменте на 15%, а на закрытие бумаги выросли на 11%. Очевидно, что угольные компании стали интересны, но до конца не ясно почему. Возможно, это как-то связано с пожарами в Австралии. Но эта версия маловероятна, поскольку коксующийся уголь подорожал незначительно (менее чем на 5%) и это вряд ли могли привести к такому бурному росту стоимости акций.Некоторые аналитики отмечают, что скупали акции американские инвесторы, поскольку сначала рост бумаг наблюдался именно на бирже в Нью-Йорке, а уже затем на Московской бирже.Депозитарные расписки компании за 6-8 января подорожали с $2 до $3, на максимуме достигая $3,18.Президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган высказывает мнение, что покупки акций "Мечела" могут быть связаны с инсайдерской информацией.Дело в том, что 20 января компания может потерять приоритетное право выкупа 49% Эльгинского месторождения у "Газпромбанка", который в свою очередь получил актив в рамках реструктуризации.Коган полагает, что "Мечел" нашел деньги и вскоре выкупит месторождение обратно и спекулянты отыгрывали это событие заранее.Если же деньги найти не удалось, допускается и самый невероятный сценарий: компания может быть продана вместе с Эльгинским депозитом, допускает эксперт.Добавим также, что акции "Распадской" сегодня теряют около 4%, и это лишь подтверждает теорию о том, что главная история - это все же история "Мечела", а бумаги "Распадской" спекулянты разгоняли "за компанию".