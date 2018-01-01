Зависимость ТЭК России от импортного оборудования снизится до 43%

Зависимость нефтегазовой отрасли России от импортного оборудования в 2020 г. снизится с 45% до 43%, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика"."Согласно плану мероприятий, утвержденному Минпромторгом на основании решений правительства, зависимость от импортного оборудования в нефтегазовой отрасли, в целом, должна снизиться в этом году до 45%, а к концу 2020 г. до 43%. Тогда как в 2014 г. уровень импортозависимости нефтегазового оборудования в целом по отрасли составлял 60%", - сообщил Мантуров в интервью журналу Минэнерго РФ "Энергетическая политика".По итогам 2019 г. доля импортного оборудования для улучшения нефтедобычи снизилась до 45%, для нефтепереработки - до 43%, для производства СПГ и реализации шельфовых проектов - до 50%, геологоразведочного оборудования - до 30%.В целом благодаря реализации целенаправленной политики импортозамещения в ТЭК за период с 2014 по 2018 годы доля отечественной продукции в закупках крупнейших государственных компаний ТЭК выросла с 50‑60% до 85-95%.По данным Минпромторга России зависимость нефтегазовой отрасли от иностранных технологий и оборудования резко сократилась с 60% в 2014 году до 52% в 2017 году. При этом было зафиксировано опережение планового показателя, установленного Минпромторгом России на уровне 55% в 2017 году.