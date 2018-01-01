Рост числа рабочих мест в США в декабре замедлился сильнее прогноза

Рост количества рабочих мест в США в декабре замедлился сильнее, чем ожидалось, хотя уровень безработицы остался на полувековом минимуме.

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Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 145 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны.При этом безработица осталась на уровне 3,5%, минимальном с декабря 1969 года.Опрошенные Bloomerg аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 160 тыс. и сохранение безработицы на прежнем уровне.Согласно пересмотренным данным в ноябре число рабочих мест увеличилось на 256 тыс., а не на 266 тыс., как сообщалось ранее.В 2019 году в экономике США было создано 2,1 млн рабочих мест по сравнению с 2,7 млн в 2018 году.Средняя почасовая оплата труда в США в декабре повысилась на 0,1% относительно предыдущего месяца после роста на 0,3% в ноябре.В годовом выражении средняя почасовая оплата труда выросла на 2,9% после ноябрьского увеличения на 3,1%. Рост показателя в годовом выражении менее чем на 3% зафиксирован впервые с июля 2018 года.Доля участия трудоспособного населения страны в рабочей силе в прошлом месяце осталась на уровне 63,2%.Средняя продолжительность рабочей недели не изменилась и по-прежнему составляла 34,3 часа.Количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 139 тыс. Число госслужащих выросло на 6 тыс. человек.В производственном секторе США число рабочих мест в декабре уменьшилось на 12 тыс. после роста на 58 тыс. месяцем ранее. Предприятия розничной торговли увеличили штат на 41 тыс. человек, максимальными темпами почти за три года.В строительном секторе количество рабочих мест возросло на 20 тыс.