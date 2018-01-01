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      Рост числа рабочих мест в США в декабре замедлился сильнее прогноза

      16:54Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Рост количества рабочих мест в США в декабре замедлился сильнее, чем ожидалось, хотя уровень безработицы остался на полувековом минимуме.

      Фото: EPA/ANDREW GOMBERT

      Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 145 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны.

      При этом безработица осталась на уровне 3,5%, минимальном с декабря 1969 года.

      Опрошенные Bloomerg аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 160 тыс. и сохранение безработицы на прежнем уровне.

      Согласно пересмотренным данным в ноябре число рабочих мест увеличилось на 256 тыс., а не на 266 тыс., как сообщалось ранее.

      В 2019 году в экономике США было создано 2,1 млн рабочих мест по сравнению с 2,7 млн в 2018 году.

      Средняя почасовая оплата труда в США в декабре повысилась на 0,1% относительно предыдущего месяца после роста на 0,3% в ноябре.

      В годовом выражении средняя почасовая оплата труда выросла на 2,9% после ноябрьского увеличения на 3,1%. Рост показателя в годовом выражении менее чем на 3% зафиксирован впервые с июля 2018 года.

      Доля участия трудоспособного населения страны в рабочей силе в прошлом месяце осталась на уровне 63,2%.

      Средняя продолжительность рабочей недели не изменилась и по-прежнему составляла 34,3 часа.

      Количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 139 тыс. Число госслужащих выросло на 6 тыс. человек.

      В производственном секторе США число рабочих мест в декабре уменьшилось на 12 тыс. после роста на 58 тыс. месяцем ранее. Предприятия розничной торговли увеличили штат на 41 тыс. человек, максимальными темпами почти за три года.

      В строительном секторе количество рабочих мест возросло на 20 тыс.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: США, безработица, рабочие места, заработная плата, занятость

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