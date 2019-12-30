Власти обсуждают новые льготы для владельцев электрокаров

Электромобилям могут разрешить ездить по выделенным для общественного транспорта полосам, бесплатно парковаться и бесплатно передвигаться по платным дорогам.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Правительство рассматривает такие предложения для развития электротранспорта в стране, пишет газета "Известия". Рынок электромобилей растет, но таких машин в России пока мало - около 4,6 тыс. (0,1% автопарка). Для поощрения спроса на электромобили необходимо снижать накладные расходы на ввоз машин в страну, а также субсидировать покупку, например путем возврата НДФЛ.В Минэкономразвития отметили, что обсуждают вопрос. Минфин выступает против предоставления дополнительных льгот автозаводам и не считает нужным разрабатывать отдельную программу субсидирования для создания мощностей по выпуску электрокаров.Минфин выступает также против предоставления таким предприятиям налоговых льгот.