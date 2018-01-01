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      "Московский кредитный банк" получит от китайских банков кредит на $280 млн

      12:25Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". "Московский кредитный банк" (МКБ) подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере до 2 млрд юаней ($280) от крупных региональных банков Китая.

      Фото: МКБ

      "МКБ стал первым частным российским банком, который получил синдицированный кредит от китайских финансовых организаций. Привлеченные средства МКБ намерен направить на цели торгового финансирования операций между Россией и Китаем.

      Особенностью такого синдиката является привлечение средств именно от региональных китайских банков, которые активно развивают торговые взаимоотношения между государствами на приграничных территориях", - сообщает МКБ.

      Координатором и агентом по подготовке документации выступил Harbin, а ведущим организатором - Huishang Bank.

      В ноябре 2019 г. МКБ получил кредитный рейтинг "АА+" по китайской национальной шкале от рейтингового агентства Lianhe Ratings.

      МКБ рассматривает Азию в качестве стратегически важного региона для расширения своих операций. "Банк планирует дальнейшее активное развитие бизнеса в Китае и усиливает свою деловую активность в азиатском регионе в целом", - подчеркивает МКБ.

      Рубрики: Финансы

      Метки: Китай, рейтинг, кредит, МКБ, Московский кредитный банк

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