Минпромторг и "Газпром" получили 3,5 млрд рублей на разработку оборудования для подводной добычи углеводородов

Минпромторг и "Газпром" получили 3,5 млрд руб. на совместную разработку оборудования для подводной добычи углеводородов, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью журналу "Энергетическая политика".

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Москва, 10 января - "Вести.Экономика"."Для разработки опытных образцов оборудования подводного добычного комплекса еще в 2017 г. мы подписали соглашение о сотрудничестве с "Газпромом", определили 12 первоочередных опытно-конструкторских разработок, по которым подготовили технические требования. К настоящему моменту на них уже выделено в общей сложности почти 3,5 млрд руб. в рамках госпрограммы", - отметил Мантуров."До конца года ожидаем отчеты исполнителей работ по опытным образцам", - подчеркнул Мантуров.Совокупная потребность "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и "Роснефти" в оборудовании, которое разрабатывают в рамках госпрограммы по развитию судостроения и техники для освоения шельфа, составляет почти 300 подводных комплексов до 2035 г.