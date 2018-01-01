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      Минпромторг и "Газпром" получили 3,5 млрд рублей на разработку оборудования для подводной добычи углеводородов

      12:35Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Минпромторг и "Газпром" получили 3,5 млрд руб. на совместную разработку оборудования для подводной добычи углеводородов, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью журналу "Энергетическая политика".

      Фото: pro-arctic.ru

      "Для разработки опытных образцов оборудования подводного добычного комплекса еще в 2017 г. мы подписали соглашение о сотрудничестве с "Газпромом", определили 12 первоочередных опытно-конструкторских разработок, по которым подготовили технические требования. К настоящему моменту на них уже выделено в общей сложности почти 3,5 млрд руб. в рамках госпрограммы", - отметил Мантуров.

      "До конца года ожидаем отчеты исполнителей работ по опытным образцам", - подчеркнул Мантуров.

      Совокупная потребность "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и "Роснефти" в оборудовании, которое разрабатывают в рамках госпрограммы по развитию судостроения и техники для освоения шельфа, составляет почти 300 подводных комплексов до 2035 г.

      Рубрики: Энергетика, Технологии и IT

      Метки: Минпромторг, судостроение, "Газпром", "Роснефть", дабыча

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