Касперская потеряла несколько сотен миллионов в "Нэклис-Банке"

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская сама попросила Банк России разобраться в ситуации с "Нэклис-Банком", который 10 января лишился лицензии. В итоге Касперкая потеряла несколько миллионов рублей.

Фото: страница Н. Касперской в Facebook.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Основным владельцем банка (64%-я доля) через кипрскую Organat Financial Ltd остается президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, остальные доли принадлежат физлицам согласно данным ЦБ.Наталья Касперская предлагала ЦБ тестировать новые технологии на своем "Нэклис-Банке".Касперская вновь сообщила, что стала совладелицей банка три года назад: "Небольшой банк, куда я "по знакомству" положила довольно крупный депозит, несколько лет подряд аккуратно платил проценты по вкладу, но потом вдруг оказался не в состоянии его вернуть. Менеджмент банка предложил мне конвертировать депозит в долю в банке, я необдуманно согласилась".Касперская была недовольна ситуацией в банке и направила руководству ЦБ РФ докладную записку, в которой описала ситуацию в банке. "В октябре 2019 г. ЦБ РФ провел проверку, выявившую значительные нарушения. В банке вскрылось множество неустранимых проблем с кредитами и бизнес-процессами, имеющих многолетнюю историю", - пояснила Касперская.Касперская прокомментировала “Ъ” отзыв лицензии у Нэклис-банка. По ее словам, из-за отзыва лицензии она потеряла несколько сотен миллионов рублей.Наталья Касперская уточнила, что эта сумма включает депозит, а также средства, которые были внесены в рамках докапитализации.Как сообщали "Вести.Экономика", ЦБ РФ с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Нэклис-Банка".По величине активов кредитная организация занимала 251-е место в банковской системе Российской Федерации, сообщает ЦБ."Банк России приказом от 10.01.2020 № ОД-6 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Нэклис-Банк" (ООО КБ "Нэклис-Банк", рег. № 1671, г. Москва)", - сообщается на сайте ЦБ."Нэклис-Банк" - участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что "Нэклис-Банк":- полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов;- проводил операции, имеющие признаки вывода активов;- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.В результате проведенных "Нэклис-Банк" операций по замещению активов на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд руб.Указанные выше операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала).Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.Банк России также аннулировал лицензию на осуществление "Нэклис-Банк" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.В "Нэклис-Банк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.