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      Банки провалили план ЦБ по сбору биометрии

      13:56Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Банки не выполняют план ЦБ по сбору биометрии: данные в Единую биометрическую систему собирают менее 40% банковских отделений.

      Фото: ТАСС

      Российские банки собирают биометрию россиян для Единой биометрической системы (ЕБС) в 11 270 отделениях 229 банков, следует из данных ЦБ и оператора системы – "Ростелекома". Всего на 1 декабря, по данным ЦБ, в России работало 30 214 структурных подразделений банков, таким образом, биометрия собирается менее чем в 40% офисов, отмечает издание "Ведомости".

      Собирать биометрию по закону обязаны все банки, соответствующие критериям (исключения – для банков с предписаниями и др.). К 31 декабря 2019 г. банки должны были обеспечить сбор биометрии в 100% отделений, работающих с розничными клиентами, следует из информационного письма ЦБ, опубликованного на сайте регулятора.

      Процесс сбора, обработки и передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) жестко регламентирован, в частности в пакете информации вместе с биометрическими данными на этапе сбора биометрии должен быть указан СНИЛС сотрудника, который выполнил операцию сбора, а сам пакет подписан квалифицированной электронной подписью банка.

      После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕСИА и сдать в Единую биометрическую систему биометрические данные — шаблоны лица и голоса — в уполномоченном банке.

      Сбор данных в ЕБС начался летом 2018 г. Зарегистрировавшись на портале госуслуг и сдав биометрию (изображение лица и слепок голоса) в отделении банка, человек впоследствии может удаленно получать банковские услуги: открывать счета, получать кредиты и делать переводы.

      Сейчас регистрация в ЕБС осуществляется в 11 270 отделениях 229 банков, сказал представитель ЦБ. Возможно, на самом деле их больше. В это число входят только те офисы, где биометрия регистрировалась успешно, уточнил представитель "Ростелекома". "Поэтапное оснащение отделений банков, которое мы сейчас наблюдаем, связано с реализацией требований по информационной безопасности, которое занимает определенное время", – объясняет представитель ЦБ.

      Рубрики: Финансы

      Метки: биометрия, ЕБС

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