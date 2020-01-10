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      Потери от Brexit для Великобритании достигли $170 млрд

      15:28Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Экономические потери, вызванные выходом Великобритании из Европейского союза, уже достигли 130 млрд фунтов стерлингов ($170 млрд), а к концу года они могут увеличиться еще на 70 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Bloomberg Economics.

      Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN

      Ущерб обусловлен отдалением Великобритании от других стран "Большой семерки" за последние три года.

      В то время как глобальный рост также замедлился в последние годы, анализ Bloomberg Economics показал отставание Великобритании.

      Существует сильная историческая корреляция между Великобританией и странами G7. Но они расходятся с момента голосования за выход из ЕС, и британская экономика сейчас на 3% меньше, чем могла бы быть, если бы отношения были сохранены.

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      Неопределенность, возникшая после референдума 2016 года, оказала значительное негативное влияние на экономику Великобритании.

      Пострадали, в частности, инвестиции в бизнес, а годовой экономический рост сократился вдвое с 2% до 1%.

      Экономист Bloomberg Economics Дэн Хэнсон оценивает общие потери от Brexit к концу 2020 года в 200 млрд фунтов стерлингов, поскольку неопределенность продолжает сказываться на компаниях и потребителях.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Консервативная партия по итогам прошедших 12 декабря выборов получила явное большинство в британском парламенте. В связи с этим премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его правительство получило новый мощный мандат на осуществление Brexit.

      В то время как риск "жесткого" Brexit сократился, удар по торговле в конце года по-прежнему возможен. Джонсон настаивает, что переходный период после выхода страны из ЕС должен истечь 31 декабря 2020 года независимо от того, сможет ли он договориться о торговле с Евросоюзом до этого времени.

      Рубрики: Европа

      Метки: экономика, инвестиции, Великобритания, Brexit

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