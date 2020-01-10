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      Китай увеличит расходы на инфраструктуру в 2020 году

      16:14Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Китай смещает акцент на инвестиции в инфраструктуру, отказываясь от подхода снижения налогов для предприятий, который правительство предпочитало в предыдущие годы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов JPMorgan Chase & Co.

      Фото: EPA/JEROME FAVRE

      "Мы не ожидаем значительного дальнейшего снижения налогов в 2020 году, хотя эффект от снижения налогов сохранится и в этом году", - отмечают экономисты JPMorgan, в том числе Чжу Хайбинь. По его словам, в этом году инфраструктура станет "ключевым бенефициаром" фискальной политики.

      Это изменение необходимо, поскольку снижение налогов дает более слабый мультипликативный эффект в стимулировании экономического роста, чем прямые государственные расходы, отметил Чжу.

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      Правительство Китая заявило в этом месяце, что оно достигло своей цели сокращения налогов для бизнеса и домашних хозяйств более чем на 2 трлн юаней ($288 млрд) в 2019 году, стимулировав экономический рост примерно на 0,8 процентного пункта.

      Однако рост корпоративных прибылей и инвестиций в обрабатывающую промышленность существенно не улучшился, что вызывает сомнения в эффективности принятых мер.

      Вторая по величине экономика мира столкнулась с понижательным давлением на фоне ослабления инвестиций и потребления, а также торгового конфликта с США.

      В I квартале 2019 года ВВП Китая вырос на 6,4%, во II квартале - на 6,2%, в III квартале - на 6%, минимальными темпами с 1992 года.

      В ноябре власти Китая перенесли на 2019 год 1 трлн юаней из квоты на выпуск специальных облигаций местных органов власти на 2020 год, чтобы стимулировать экономику. Министерство финансов КНР заявило, что местные органы власти должны обеспечить, чтобы облигации специального назначения, используемые для финансирования инфраструктурных проектов, были выпущены и использованы как можно раньше.

      Между тем, как сообщали "Вести.Экономика", в декабре представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Мэн Вэй заявила, что Китай будет использовать целенаправленный подход к увеличению инвестиций и не будет прибегать к масштабным стимулам для развития инфраструктуры.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, инфраструктура, фискальное стимулирование, снижение налогов

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