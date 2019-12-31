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      Москва вошла в список пяти лучших городов мира в рейтинге Best Cities

      14:00Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Москва поднялась на пятое место в мировом рейтинге Best Cities от международной консалтинговой компании Resonance Consultancy, оставив позади Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес и Рим.

      Москва-Сити

      "Продвижение в рейтинге с такими соседями, как Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио, которые делят в нем с первого по четвертое места, - это большое достижение, ставшее возможным благодаря всесторонней работе по развитию города", - заявил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, сообщает "Интерфакс".

      Города в рейтинге Best Cities (100 городов мира) оценивают по шести категориям, и в пяти категориях Москва улучшила свои показатели.

      В свою очередь глава департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов уточнил, что наиболее существенное продвижение Москвы отмечено в рейтинговых категориях "Экономическое процветание" (со 117-го на 20-е место), "Место жительства" (оценка климата, безопасности, городской среды), "Времяпрепровождение" (культура, рестораны и покупки), "Популяризация" (цитирование в интернете), "Продукт" (инфраструктура и достопримечательности).

      Resonance Consultancy - одна из ведущих мировых консультационных компаний в области туризма, недвижимости и экономического развития. Рейтинг Best Cities включает основные мегаполисы мира с населением от 1 млн человек.

      Рубрики: Страны

      Метки: рейтинг, Москва, город, Best Cities, Resonance Consultancy

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