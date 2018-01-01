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      "Белоруснефть" открыла три залежи нефти в Гомельской области

      13:59Распечатать

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Белорусская энергокомпания "Белоруснефть" открыла три новые залежи нефти на Гарцевском нефтяном месторождении Припятского прогиба в Гомельской области, сообщили в пресс-службе компании.

      "По предварительной оценке, геологические запасы трех залежей составляют 800 тыс. тонн нефти. Речь идет о Южном блоке Гарцевского месторождения", - сказал представитель пресс-службы.

      Отмечается, что добыча нефти на этом участке начнется в апреле 2020 г.

      В целом за 2020-2021 гг. на белорусских месторождениях планируется пробурить 7 поисково-разведочных скважин.

      В 2020 г. "Белоруснефть" планирует добыть на территории республики 1,7 млн тонн нефти. В 2019 г. компания увеличила добычу нефти по сравнению с уровнем 2018 г. на 1,2% до 1,69 млн тонн.

      Рубрики: Энергетика, Бывший СССР

      Метки: Белоруссия, добыча нефти, Белоруснефть

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