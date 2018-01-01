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      Итальянское промпроизводство продолжает стагнировать

      14:25Распечатать

      EPA-EFE/MATTIA SEDDA

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Промышленное производство в Италии в ноябре 2019 г. выросло на 0,1% по сравнению с октябрем, когда снижение показателя составляло 0,3%, как показали данные итальянского статистического агентства Istat.

      Опрошенные ранее аналитики ожидали, что показатель в ноябре не изменится в месячном выражении.

      С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство снизилось на 0,6% в годовом выражении (в ноябре 2019 г. было 20 рабочих дня по сравнению с 21 днем в ноябре 2018 г.).

      В январе-ноябре промпроизводство снизилось на 1,1% по отношению к январю-ноябрю прошлого года.

      Выпуск потребительских товаров в ноябре по отношению к предыдущему месяцу снизился на 0,2%. Выпуск средств производства вырос на 0,8%, промежуточных товаров - на 0,7%. Производство энергии упало на 2,1%.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: прогноз, Италия, промпроизводство, Istat

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