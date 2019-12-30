Двойные ставки - последний патрон ЕЦБ

Многие экономисты и аналитики уверены, что Европейский центральный банк уже использовал все возможные инструменты монетарной политики и единственное, что можно ждать при Кристин Лагард, - политическая проницательность в уговорах политиков запустить фискальные стимулы.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Однако у Лагард, судя по всему, все же остается еще один вариант - двойные ставки. Сейчас председатель ЕЦБ готовится к обзору целей и политики регулятора.На практике двойные ставки подразумевают, что ЕЦБ будет ориентироваться на разные ставки по кредитам и депозитам. Кредиты под разные ставки могут предоставляться для разных секторов экономики, например более дешевые для компаний, развивающих возобновляемые источники энергии. Эта политика будет более эффективной, чем количественное смягчение, ориентированность на будущие прогнозы или отрицательные процентные ставки.Такая политика может послужить мощным денежным стимулом и могла бы быть использована для ускорения "зеленого курса" Европы, пишет BondVigilantes.com.Эффект двойных процентных ставок, в отличие от стандартной политики, гораздо более понятен.Как правило, когда центральный банк снижает процентные ставки, ожидается, что это повысит расходы в экономике за счет трех основных эффектов:процентные ставки падают для домохозяйств, цены на активы растут, люди чувствуют себя богаче и начинают больше тратить, правда, это в теории.Кроме того, стоимость заимствований для компаний падает, а это значит, они могут увеличивать инвестиционные расходы, но, опять же, в теории.Проблемы возникают, когда процентные ставки очень низкие или отрицательные. Процентный доход, который получают инвесторы и вкладчики, падает, что сказывается на расходах, к тому же прибыль банков исчезает: им не на чем зарабатывать. Все это приводит к падению спроса, а значит, нет смысла вкладывать в расширение производства.Что произойдет, если центральный банк повысит процентную ставку по депозитам и снизит процентную ставку по кредитам? И вкладчики, и заемщики получают выгоду. Такой подход всегда приводит к повышению спроса.Наглядное подтверждение можно найти в данных из Китая за конец прошлого века.Процентные ставки по депозитам и кредитам устанавливались вне зависимости друг от друга. Когда требовалось стимулирование, процентные ставки по кредитам могли быть снижены более существенно, чем проценты по депозитам.В течение некоторого времени у ЕЦБ был метод независимого влияния на кредитные ставки. Целевая программа рефинансирования - TLTRO - позволяет регулятору предоставлять кредиты коммерческим банкам по отрицательным процентным ставкам, при условии что те будут кредитовать частный сектор. TLTRO также исключают кредитование непроизводственных частей экономики, например ипотеку.По сути, Марио Драги уже внедрил двойные ставки. Последним нововведением г-на Драги был запуск "многоуровневых резервов". Это позволяет центральному банку устанавливать процентную ставку по депозитам, которые банки хранят в центральном банке, независимо от политики, определяющей ставки денежного рынка.Одним тонким жестом ЕЦБ фактически снизил процентную ставку, по которой банки могут финансировать кредитование экономики, и повысил среднюю процентную ставку, которую банки получают по своим депозитам.Если Лагард требуется дополнительное стимулирование еврозоны, из-за того что инфляция постоянно не дотягивает до цели ЕЦБ в 2%, она может увеличить срок действия TLTRO до 5 или 10 лет с резко отрицательной процентной ставкой, например минус 1%. Вместе с тем, ЕЦБ может повысить процентную ставку по вкладам.Эффекта также можно добиться, если немного изменить условия предоставления денег в рамках программы TLTRO, то есть сделать кредиты более адресными.