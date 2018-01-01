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      "ИрАэро" требует возместить убытки за использование SSJ 100

      14:59Распечатать

      SSJ100. Фото: ТАСС.

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Иркутская авиакомпания "ИрАэро" потребовала от компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) возместить убытки из-за использования самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) с начала эксплуатации, с 2016 г., в размере 1,9 млрд руб., сообщил "Интерфакс".

      В "ИрАэро" связали свою претензию с неудовлетворительным техническим состоянием лайнеров.

      "В парке "ИрАэро" девять SSJ 100, однако исправными можно считать только пять. Остальные четыре в неудовлетворительном состоянии. А один из самолетов простаивает три года и, по сути, используется перевозчиком как донор запчастей", - рассказал источник агентства.

      По его словам, если ГСС не удовлетворит претензию, "ИрАэро" готова обратиться в арбитражный суд.

      В пресс-службе "ИрАэро" не прокомментировали информацию, но подтвердили, что сейчас эксплуатируется только пять из девяти SSJ 100.

      Ранее ГСС подала иск в арбитражный суд к "ИрАэро" на 941 млн руб., однако слушания по делу пока не назначены.

      "ИрАэро" взяла в лизинг девять SSJ 100 у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). В октябре 2019 г. стало известно, что ГТЛК хотела обанкротить "ИрАэро" из-за долгов за аренду, однако спор закончился мировым соглашением.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: ГТЛК, ГСС, Гражданские самолеты Сухого, SSJ 100, ИрАэро

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