"ИрАэро" требует возместить убытки за использование SSJ 100

SSJ100. Фото: ТАСС.

Иркутская авиакомпания "ИрАэро" потребовала от компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) возместить убытки из-за использования самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) с начала эксплуатации, с 2016 г., в размере 1,9 млрд руб., сообщил "Интерфакс".

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".В "ИрАэро" связали свою претензию с неудовлетворительным техническим состоянием лайнеров."В парке "ИрАэро" девять SSJ 100, однако исправными можно считать только пять. Остальные четыре в неудовлетворительном состоянии. А один из самолетов простаивает три года и, по сути, используется перевозчиком как донор запчастей", - рассказал источник агентства.По его словам, если ГСС не удовлетворит претензию, "ИрАэро" готова обратиться в арбитражный суд.В пресс-службе "ИрАэро" не прокомментировали информацию, но подтвердили, что сейчас эксплуатируется только пять из девяти SSJ 100.Ранее ГСС подала иск в арбитражный суд к "ИрАэро" на 941 млн руб., однако слушания по делу пока не назначены."ИрАэро" взяла в лизинг девять SSJ 100 у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). В октябре 2019 г. стало известно, что ГТЛК хотела обанкротить "ИрАэро" из-за долгов за аренду, однако спор закончился мировым соглашением.