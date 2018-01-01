США создадут спецподразделение в Тихом океане для противодействия России и Китаю

Минобороны США планирует развернуть специализированную оперативную группу на островах в Тихом океане для противодействия России и Китаю, сообщил Bloomberg министр обороны Райан Маккарти.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Группировку планируют развернуть на островах к востоку от Тайваня и Филиппин вместе с высокоточным оружием для поражения наземных и морских целей, в том числе гиперзвуковыми ракетами.Спецподразделение будет вести информационные, электронные, кибернетические и ракетные операции против Китая. Но в целом база США сможет нейтрализовать все инвестиции, сделанные Китаем и Россией в укрепление региона.Национальное управление военно-космической разведки США обеспечит группировку информацией.