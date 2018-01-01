Премьер Казахстана сообщил о росте ВВП страны в 2019 году на 4,5%

Экономика Казахстана в 2019 г. выросла на 4,5%, сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин в ходе встречи с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика"."Экономика страны развивается стабильно. Мы достигли высоких экономических показателей. В соответствии с показателями 2019 г. рост ВВП составил 4,5%. Основные драйверы - сферы строительства, транспорта, торговли, связи", - сказал премьер, сообщила пресс-служба Назарбаева.Согласно докладу Мамина темпы роста строительной отрасли составили 12,9%, торговли - 7,6%, связи - 5,2%, транспорта - 5,1%, обрабатывающей сферы - 4,4%, горнодобывающей отрасли - 3,7%.Реальные доходы населения Казахстана выросли на 5,5%, инвестиции в основной капитал выросли на 8,5%, товарооборот составил $97 млрд.