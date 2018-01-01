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      Власти Британии начнут замораживать счета и активы россиян за то, что Россия якобы нарушает права человека

      15:04Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Правительство Британии намерено после завершения Brexit ввести упреждающие санкции в отношении государств, нарушающих права человека, сообщает газета The Financial Times.

      Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, профессиональный юрист в вопросах соблюдения прав человека, намерен представить новый режим санкций вскоре после выхода страны из ЕС. Санкции предполагают в том числе замораживание в Британии счетов и активов, принадлежащих гражданам стран, причастных к нарушениям прав человека.

      Это новое "слово" в международной юридической практике, и сам по себе такой предполагаемый шаг властей Британии станет нарушением прав человека, поскольку гражданин страны может не иметь никакого отношения к действиям своей страны.

      Первые санкции могут ввести в отношении граждан России, Ливии, Северной Кореи и Саудовской Аравии.

      Рааб считает, что выход из ЕС позволит Британии более жестко отвечать на нарушения прав человека и сотрудничать в этом деле со странами, которые особенно часто применяют санкции, в первую очередь с США и Канадой.

      Сообщения СМИ о возможности введения нового режима санкций появились вскоре после переговоров, которые Рааб провел в Лондоне со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем, отмечает "КоммерсантЪ".

      Между тем парламент Британии еще в 2018 г. принял поправки к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Закон позволяет замораживать активы, запрещать въезд в страну и вводить иные ограничения в отношении лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

      Рубрики: Европа

      Метки: Саудовская Аравия, Ливия, Британия, счет, актив

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