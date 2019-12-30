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      Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

      15:54Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Продажи одежды, обуви и аксессуаров в стране в 2019 году упали впервые за 4 года, спад продолжится и в наступившем новом году, прогнозируют маркетологи.

      Продажи одежды, обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4% до 2,26–2,29 трлн руб., по оценкам Fashion Consulting Group (FCG).

      Продажи одежды, обуви и аксессуаров росли после кризисного 2015 г., когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб. В 2016 г. оборот рынка вырос на 1% до 2,3 трлн руб., а спустя еще один год - на 3% до 2,36 трлн руб. В 2018 г. показатель оставался на прежнем уровне.

      В компании "Infoline-Аналитика" тенденцию подтвердили - продажи одежды, обуви и аксессуаров в РФ в 2019 г. с учетом трансграничной онлайн-торговли упали на 4% до 2,5 трлн руб.

      Экономия россиян на одежде и обуви связана с падением потребительского спроса, повышением НДС с 18% до 20%, инфляцией, а также с ростом долговой нагрузки населения.

      По оценкам Росстата, годовая инфляция в 2019 г. была на уровне 3%, но средний показатель долговой нагрузки россиян к 1 октября достиг 24,6%.

      По данным ЦБ около 25% россиян тратят 80% своих доходов на обслуживание долгов, сообщали "Вести. Экономика".

      По данным исследования Nielsen и Conference Board, в третьем квартале 2019 года на одежде экономили 56% россиян, на развлечениях — 52%, на отпуске — 34%.

      В 2019 году покупатели впервые стали массово стремиться к разумному потреблению, в том числе к длительному использованию товаров.

      Покупательская активность пока не очень высока, что связано с отсутствием роста реальных доходов, заявили изданию "Коммерсантъ" в ГК "Обувь Россия" (включает сети Westfalika, "Пешеход", Rossita, Emilia Estra и пр.)

      Рубрики: Ретейл

      Метки: ритейл, одежда, розничная торговля, аксессуары, обувь, экономика РФ

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