Инфляция на Украине в 2019 году замедлила рост до 4,1%

Потребительские цены на Украине в 2019 г. замедлили рост до до 4,1% по сравнению с 9,8% в предыдущем году, сообщила Государственная служба статистики страны.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".В декабре 2019 г. была зафиксирована дефляция 0,2% против инфляции 0,1% в ноябре, 0,7% - в октябре.Среднегодовая инфляция в прошлом году снизилась до 7,9% с 10,9% годом ранее.В 2017 г. инфляция в стране составила 13,7%, 2016 г. - 12,4%, а в 2015 г. - 43,3%.