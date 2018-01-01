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      Инфляция на Украине в 2019 году замедлила рост до 4,1%

      17:36Распечатать

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Потребительские цены на Украине в 2019 г. замедлили рост до до 4,1% по сравнению с 9,8% в предыдущем году, сообщила Государственная служба статистики страны.

      В декабре 2019 г. была зафиксирована дефляция 0,2% против инфляции 0,1% в ноябре, 0,7% - в октябре.

      Среднегодовая инфляция в прошлом году снизилась до 7,9% с 10,9% годом ранее.

      В 2017 г. инфляция в стране составила 13,7%, 2016 г. - 12,4%, а в 2015 г. - 43,3%.

      Рубрики: Статистика, Бывший СССР

      Метки: инфляция, Украина, потребительские цены

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