18:00 прямой эфир «Верным курсом» Олег Богданов и Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Госдепартамент США одобрил продажу Сингапуру истребителей F-35B на $2,75 млрд

      15:36Распечатать

      Фото: Wallace Woon/EPA

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Минобороны США направило уведомление о возможной продаже Сингапуру 12 истребителей F-35B укороченного взлета и вертикальной посадки (STOVL) в Конгресс США.

      Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Министерства обороны США. Сингапур ранее направил запрос американским властям о приобретении 4 истребителей F-35B с опционом на покупку еще 8 машин.

      В рамках сделки общей стоимостью $2,75 млрд также предполагается поставка Сингапуру двигателей к F-35B, систем РЭБ, а также ряда других элементов авионики и комплектующих к истребителям.

      По утверждению ведомства, продажа Сигнапуру данных истребителей "улучшит операционную готовность ВВС Сингапура и повысит оборонные возможности страны". Также утверждается, что продажа F-35B Сингапуру "не изменит базовый военный баланс в регионе".

      F-35B разрабатывался для морской пехоты США, данный истребитель является самым дорогим из всех вариантов F-35 Lightning II, обладая при этом наименьшим запасом топлива и вооружения по сравнению с остальными версиями из-за конструктивных особенностей модификации STOVL.

      Рубрики: ВПК

      Метки: США, Сингапур, F-35

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить