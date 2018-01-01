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      Иран может получить ядерное оружие в течение 2 лет

      16:18Распечатать

      Фото: AFP

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". При продолжении работ по обогащению урана и других нарушений условий ядерной сделки, из которой ранее в одностороннем порядке вышли США, власти Ирана могут довольно быстро создать собственное ядерное оружие.

      С такой оценкой выступил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. В интервью радиостанции RTL он заявил, что договоренности по ядерной программе Ирана (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), "не умерли", несмотря на выход администрации Трампа из данного соглашения. Ле Дриан назвал действия США по выходу из СВПД "плохим решеним".

      По его мнению, в случае, если Иран продолжит деятельность в нарушении условий сделки, власти страны смогут "в сравнительно короткий период времени, за 1–2 года" получить ядерное оружие. При этом глава французского МИДа, ранее занимавший должность министра обороны Франции, назвал подобный сценарий "недопустимым".

      В начале 2020 г., спустя несколько дней после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, вызвавшего новый виток конфронтации между США и Ираном, президент Дональд Трамп в своем сообщении в соцсетях заявил о том, что "Иран никогда не получит ядерного оружия".

      Рубрики: Ближний Восток, Будущее

      Метки: Иран, Франция, ядерное оружие, Жан-Ив Ле Дриан, СВПД

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